Haberler

Beyoğlu'nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda bir turisti aracına aldıktan sonra taksimetreyi açmayan taksi şoförü H.A., 'dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca 141 bin 500 TL trafik cezası uygulanan şoförün sürücü kartı iptal edildi ve aracı trafikten men edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde turist yolcuyu aracına aldıktan sonra taksimetreyi açmayan taksi şoförü, 'dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Beyoğlu ilçesi Tershane Caddesi üzerinde bir turist, taksiye binerek Gümüşsuyu Mahallesi'nde konakladığı otele gitmek istemiş, taksi şoförü, yolculuk sırasında araçta yolcu olmasına rağmen taksimetreyi açmamıştı. Ekipler tarafından kimliği tespit edilen taksi şoförü H.A. (43), taksi içerisinde gözaltına alınmış, emniyette işlemleri tamamlanan şoföre, karayolları trafik kanununun 'taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak', 'yer işaretlerine uymamak' ile 'emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri uyarınca 141 bin 500 Türk lirası trafik idari para cezası uygulanmıştı. Ayrıca H.A.'nın taksi sürücü kartı iptal edilirken, aracı ise trafikten men edilmişti. 'Dolandırıcılık' suçundan da işlem yapılan şüpheli, bu suçtan adli makamlara sevk edildi. H.A sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Hasreti sona erdi! Morata geri dönüş yolunda

Morata geri dönüyor! Yeni takımını duyunca çok şaşıracaksınız
Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Hayatının hatasını yaptığı anlar kamerada
Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih de belli oldu
Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı

Türkan'ın balkondan çıplak düştüğü anlar kamerada! Asılı kalmış
Üç yıl önce Kılıçdaroğlu ile köprüleri atan Hamzaçebi’ye kritik görev

Eski defterler kapandı: Yolsuzluk dosyaları o isme emanet
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun

Bombayı patlattılar!