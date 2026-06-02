Beyoğlu'nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde turist yolcuyu aracına aldıktan sonra taksimetreyi açmayan taksi şoförü, 'dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Beyoğlu ilçesi Tershane Caddesi üzerinde bir turist, taksiye binerek Gümüşsuyu Mahallesi'nde konakladığı otele gitmek istemiş, taksi şoförü, yolculuk sırasında araçta yolcu olmasına rağmen taksimetreyi açmamıştı. Ekipler tarafından kimliği tespit edilen taksi şoförü H.A. (43), taksi içerisinde gözaltına alınmış, emniyette işlemleri tamamlanan şoföre, karayolları trafik kanununun 'taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak', 'yer işaretlerine uymamak' ile 'emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri uyarınca 141 bin 500 Türk lirası trafik idari para cezası uygulanmıştı. Ayrıca H.A.'nın taksi sürücü kartı iptal edilirken, aracı ise trafikten men edilmişti. 'Dolandırıcılık' suçundan da işlem yapılan şüpheli, bu suçtan adli makamlara sevk edildi. H.A sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

