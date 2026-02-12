Survivor Nagihan diskalifiye oldu mu? Nagihan, Serenay'a mı saldırdı, ne ceza aldı?

Survivor bu akşam kırmızı takım yarışmacısı Nagihan Karadere'nin Serenay'a yönelik sert hareketleriyle gündeme geldi. Yaşanan gergin anlar, izleyicilerde "Nagihan diskalifiye mi olacak?" ve "Hangi ceza uygulanacak?" merakını uyandırdı. Acun Ilıcalı'nın Ada Konseyi'nde konuyu açıklaması beklenirken, Nagihan'ın yarışmadaki durumu ve gelişmeler tüm dikkatleri üzerine çekti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE OLDU MU?

Bu akşam yayınlanan bölümde Nagihan Karadere'nin takım arkadaşı Serenay'a saldırdığı görüldü. Ancak Acun Ilıcalı'nın Ada Konseyi'nde durumu açıklaması bekleniyor; resmi olarak Nagihan'ın diskalifiye olup olmadığı henüz netleşmedi. Kesin bilgi, Ada Konseyi'nin açıklamasından sonra belli olacak.

NAGİHAN SERENAY'A MI SALDIRDI?

Evet, bu akşam yayınlanan fragmanda Nagihan Karadere'nin kırmızı takım yarışmacısı olarak Serenay'a saldırdığı gözlendi. Olayın detayları ve sonuçları ise Ada Konseyi'nde açıklanacak.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 doğumlu Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. Türkiye'nin 400 metre engellide 56 saniyenin altında koşan ilk ve tek kadın atleti olarak tanınır. Ulusal ve uluslararası yarışlarda önemli dereceler elde etmiş, 2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Ayrıca Survivor yarışmalarında da defalarca yer almıştır.

NAGİHAN KARADERE KAÇ YAŞINDA?

Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 doğumlu olup, 12 Şubat 2026 itibarıyla 41 yaşındadır.

NAGİHAN KARADERE NERELİ?

Nagihan Karadere, Türkiye'nin İstanbul ilinde doğmuştur.

NAGİHAN KARADERE'NİN KARİYERİ

Atletizm kariyerinde 400 metre engelli ve 4 × 400 m bayrak yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Karadere, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 2011 Yaz Üniversite Oyunları'nda 400 m engelli yarışında bronz, 4 × 400 m bayrak yarışında gümüş madalya kazandı. 31 Temmuz 2011'de Ankara'da düzenlenen Türkiye Süper Ligi Finali'nde 400 metre engelli yarışında ulusal rekor kırdı. 2012 Londra Olimpiyatları'nda 400 m engelliye katıldı ancak hatalı çıkış nedeniyle diskalifiye edildi.

Survivor macerasında ise 2016'da Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında 5. sırada, 2018 Allstar versiyonunda 2. sırada, 2022 Hayatta Kalma Yıldızları'nda ise 6. sırada yer aldı. Spor ve televizyon kariyerinin yanı sıra, özellikle Survivor yarışmalarıyla geniş bir izleyici kitlesi kazandı.