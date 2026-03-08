Survivor kim elendi? Survivor ödül oyununu kim kazandı 8 Mart Pazar?

Survivor 2026'nın 8 Mart akşamı yayınlanan bölümünde nefesler tutuldu; SMS oylamasıyla elenen yarışmacı belli olurken, kıran kırana geçen ödül oyunu sonucunda parkurda üstün performans sergileyen tarafın kim olduğu Survivor takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki bu kritik Pazar akşamı Survivor'da kim elendi ve ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 8 Mart Survivor haberinin detayları…

SURVİVOR 8 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 8 Mart ödül oyununda kazanan takım henüz açıklanmadı. Sonuç belli olduğunda haberimiz güncellenerek kazanan takım bilgisi paylaşılacak.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta Survivor'da eleme potasına giren isimler belli oldu. Eleme adayları sırasıyla; Onur Alp, Engincan, Can ve Barış olarak belirlendi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Haftanın eleme düellosunda adaya veda eden yarışmacının ismi henüz açıklanmadı. Kesin sonuç açıklandığında haberimizde paylaşılacaktır.

KADER KONSEYİNDE NELER YAŞANDI?

Survivor'da Kader Konseyi'nde yaşanan gelişmeler henüz netleşmedi. Bilgiler belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'a veda eden yarışmacı Büşra oldu.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu sezon Kırmızı Takım'da yer alan yarışmacılar şunlar:

Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi Takım kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay.