Survivor Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan kaç yaşında, nereli, mesleği ne Survivor Dilan evli mi, bekar mı?

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Dilan Çıtak, müzik dünyasında güçlü sesi ve çok yönlü eğitimiyle tanınan bir sanatçıdır. 35 yaşında olan Çıtak, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı, Işıl Çıtak'ın ise evladıdır. Sanatla iç içe bir yaşam süren Dilan Çıtak, küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi alarak kariyerini bu alanda şekillendirdi.

EĞİTİM HAYATI VE MÜZİK YOLCULUĞU

Dilan Çıtak, lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik bölümü kapsamında aldı. Bu dönemde yüzde 50 bursla eğitim gören Çıtak; keman, piyano ve şan dersleri aldı. Lise yılları boyunca çeşitli korolarda yer aldı, aynı zamanda caz orkestralarında solist olarak sahneye çıktı.

Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Akademik eğitimini tamamladıktan sonra müzikal bilgisini ve yabancı dilini geliştirmek amacıyla 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

AMERİKA DÖNEMİ VE ULUSLARARASI SAHNE DENEYİMİ

Amerika'da yaklaşık bir yıl kalan Dilan Çıtak, burada müzik ve dil eğitimi aldı. Bu süreçte Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte çeşitli konserlerde sahneye çıkarak uluslararası sahne deneyimi kazandı. Bu dönem, sanatçının müzikal vizyonunu genişletmesinde önemli bir rol oynadı.

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ KİMDİR?

Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak, 1963 yılında İzmir'de doğdu. 1990'lı yıllarda Yeşilçam projelerinde görev alan Işıl Çıtak, sinema sektöründe reji asistanı olarak çalıştı. Bu süreçte "Kara Zindan" adlı filmde görev alırken İbrahim Tatlıses ile tanıştı.

Bu tanışıklık kısa sürede bir ilişkiye dönüştü ve 2 Aralık 1989'da Dilan Çıtak dünyaya geldi. Işıl Çıtak, ilerleyen yıllarda eski milli futbolculardan Cem Çıtak ile evlendi.

SANATLA ŞEKİLLENEN BİR KARİYER

Hem akademik hem de sahne deneyimiyle dikkat çeken Dilan Çıtak, klasik müzikten caza uzanan geniş bir müzikal altyapıya sahiptir. Aldığı disiplinli eğitim ve uluslararası deneyimler, onu Türkiye'de farklı bir müzikal çizgide konumlandırmıştır.