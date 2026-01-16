Survivor bu akşam var mı yok mu 16 Ocak 2026? Survivor bölüm ne zaman yayınlanacak?

16 Ocak 2026 akşamı Survivor'ın yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusu netlik kazandı. Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonu, kısa süreli bir yayın arası verirken, bu durumun nedeni de belli oldu. TV8 ekranlarında MasterChef finalinin yer alması sebebiyle Survivor yeni bölüm geçici olarak yayın akışından çıkarıldı. İzleyiciler şimdi Survivor'ın yeni bölümünün hangi tarihte ekrana geleceğini ve güncel TV8 yayın planını yakından takip ediyor.

SURVIVOR BU AKŞAM NEDEN YAYINLANMIYOR?

Survivor'ın 16 Ocak akşamı ekranlarda olmamasının nedeni netleşti. TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye All Star, büyük finale giden sürece girdi. 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde mutfakta final heyecanı yaşanacağı için Survivor yayınlarına kısa süreli bir ara verildi. Kanal yönetimi, bu özel yayın haftasında prime time kuşağını MasterChef finaline ayırma kararı aldı.

Bu akşam saat 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında, MasterChef Altın Kupa yarışmasında ilk finalistlerin belirleneceği kritik bölüm izleyiciyle buluşacak. Bu nedenle Survivor 2026, bugünkü yayın akışında yer almadı.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Survivor izleyicilerinin merakla beklediği yayın tarihi de belli oldu. TV8 tarafından yapılan planlamaya göre, Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümüyle 19 Ocak 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlara geri dönecek.

Yeni bölümle birlikte:

• Ünlüler ve Gönüllüler arasında yeni rekabetler

• Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu

• Eleme potası adayları

• Takımlar arasındaki dengeleri değiştirecek performanslar

yeniden izleyiciyle buluşacak. MasterChef final maratonunun sona ermesiyle birlikte, Survivor'da tropik adadaki mücadele kaldığı yerden devam edecek.

SURVIVOR 2026'DA SON ELENEN İSİM KİM OLDU?

Survivor'ın son yayınlanan bölümünde adaya veda eden yarışmacı Dilan Çıtak olmuştu. Bu elemenin ardından yarışmada dengeler değişirken, bu haftanın erkekler haftası olması rekabeti daha da sertleştirdi.

Dokunulmazlık oyunlarının önemi her geçen gün artarken, 19 Ocak'taki yeni bölümle birlikte hem potaya girecek isimler hem de takım içi stratejiler daha net şekilde ortaya çıkacak.

TV8 16 OCAK 2026 GÜNCEL YAYIN AKIŞI

Survivor'ın yayınlanmadığı 16 Ocak 2026 Cuma günü TV8 ekranlarında şu programlar yer aldı:

• 06:00 – Tuzak

• 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

• 09:00 – Gel Konuşalım

• 12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?

• 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

• 20:00 – MasterChef Türkiye All Star: Altın Kupa Finali (İlk Tur)

• 00:15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 15 OCAK 2026 ELEME SONUCU

15 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan Survivor bölümünde yarışmaya veda eden isim Dilan Çıtak oldu. Bu ayrılığın ardından gözler, yeni haftada erkek yarışmacılar arasında yaşanacak eleme mücadelesine çevrildi.