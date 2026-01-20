Survivor 2. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 20 Ocak Salı eleme adayı kim oldu?

Dominik Cumhuriyeti'nde Ünlüler ve Gönüllüler arasında süregelen amansız yarışta, bu akşamki kritik randevu hem fiziksel hem de psikolojik sınırları zorladı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybederek Eren'i potaya gönderen Mavi takımın, bu kez nasıl bir performans sergileyeceği ve Kırmızı takımın üstünlüğünü koruyup koruyamayacağı büyük merak konusuydu. İşte 20 Ocak gecesi Survivor'da yaşanan oylama sonuçları, dokunulmazlık zırhını kazanan takım ve eleme listesine giren ikinci isme dair tüm güncel ayrıntılar...

SURVIVOR 20 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yeni haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde Ünlüler (Kırmızı Takım) ve Gönüllüler (Mavi Takım) parkurda devleşti. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan ve Bil Bakalım oyununda ödülün sahibi olan Ünlüler takımı, yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmek için sahaya çıktı. Gönüllüler takımı ise ilk günün mağlubiyetini unutturmak ve bir arkadaşlarını daha sürgün kampına göndermemek için tüm gücüyle savaştı. 20 Ocak gecesi oynanan zorlu parkur oyununda, final atışlarındaki üstünlüğüyle dokunulmazlık sembolünü kazanan taraf bir kez daha Ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, POTAYA KİM GİTTİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım (Gönüllüler) için ada konseyinde tansiyon yükseldi. Haftanın ilk konseyinde en çok oyu alarak ilk eleme adayı olan Eren'in yanına gidecek ikinci isim için oylama yapıldı. Takım içerisindeki performans tartışmaları ve stratejik hamlelerin damga vurduğu oylama sonucunda, haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. Gönüllüler takımı, düello öncesi stresli bir gece geçirirken; potaya giren yarışmacı direkt olarak sürgün kampına gönderildi.

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor 2026'da şu ana kadar adaya veda eden isimler tamamen Ünlüler takımından oldu. Yarışmanın son haftasında, eleme düellosunda Seren Ay Çetin ile karşı karşıya gelen ve mücadeleyi kaybeden Dilan Çıtak, Survivor serüvenine veda eden son isim oldu. Dilan Çıtak'tan önce ise Keremcem ve Selen Görgüzel Dominik'e veda eden diğer yarışmacılardı.

SURVIVOR 2026 GÜNCEL KADROSUNDA KİMLER VAR?

Eleme ve sakatlık süreçlerinin ardından Survivor 2026'da mücadele eden güncel Ünlüler ve Gönüllüler kadroları şu şekildedir:

ÜNLÜLER TAKIMI (Kırmızı):

• Bayhan Gürhan

• Mert Nobre

• Serhan Onat

• Meryem Boz

• Seren Ay Çetin

• Murat Arkın

• Deniz Çatalbaş

GÖNÜLLÜLER TAKIMI (Mavi):

• Engincan Tura

• Eren Semerci (Eleme Adayı)

• Erkan Bilben

• Onur Alp Çam

• Ramazan Sarı

• Lina Hourich

• Gözde Bozkurt

• Nisanur Güler

• Başak Cücü

• Sude Demir