Süleymancıların şirketleri hangileri? Hangi markalar Süleymancıların? Armine, Ayakkabı Dünyası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 30 şüpheli gözaltına alındı. Bunun yanı sıra 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Şirketlerin ortaklık yapıları, ticari ilişkileri ve mali hareketleri soruşturma kapsamında incelenirken, dosyada yer alan şirketlerin hangi isimlerden oluştuğu araştırılmaya başlandı.

ALİHAN KURİŞ'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 49 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar yönünden inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında bir bölümünün yurt dışında olduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verilirken, operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİRKETLER YURDUN FARKLI İLLERİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 33 şirketin farklı illerde faaliyet gösterdiği belirtildi. Şirketlerin 14'ünün İstanbul'da, 14'ünün Sakarya'da bulunduğu, diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, aralarındaki ticari ilişkiler, para ve mal hareketleri ile soruşturma konusu yapılanmayla bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler inceleniyor.

ÇOK SAYIDA ŞİRKETİN AYNI ADRESLERİ KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip bazı şirketlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı adreslerde kayıtlı olduğu belirlendi. İstanbul'da özellikle Üsküdar ve Ümraniye çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı, Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı adreslerde çok sayıda şirketin kayıtlı olduğu tespit edildi.

Şirketler arasındaki adres birlikteliklerinin yanı sıra ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

İNŞAAT, GIDA, TURİZM, TEKSTİL VE KUYUMCULUK GİBİ ÇOK SAYIDA SEKTÖRDE FAALİYET

Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin faaliyet alanlarının oldukça geniş olduğu görüldü. Şirketlerin inşaat ve gayrimenkul, gıda, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirtildi.

AYAKKABI DÜNYASI VE ARMİNE DE LİSTEDE

Soruşturma dosyasında yer alan şirketler arasında kamuoyunda bilinen bazı markaların da bulunduğu görüldü. Listede ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile tekstil ve giyim sektöründe faaliyet gösteren Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de yer aldı.

Şirket isimlerinin soruşturma kapsamında yer alması, söz konusu şirketlerin suç işlediği veya kesin olarak soruşturma konusu yapılanmayla bağlantılı olduğu anlamına gelmiyor. Şirketlerin soruşturmadaki konumu ve herhangi bir hukuki sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, adli süreçte elde edilecek deliller ve yapılacak değerlendirmeler sonucunda netlik kazanacak.

İŞTE SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında incelenen şirketler arasında ELF Yapı Anonim Şirketi, Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi, Ardeniz Emlak Anonim Şirketi, Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi, Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bulunuyor.

Listede ayrıca Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yer alıyor.

MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi, Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de listede bulunuyor.

Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi, Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi ve Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi de soruşturma kapsamında adı geçen şirketler arasında yer aldı.

ŞİRKETLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında şirketlerin ticari ve mali faaliyetlerine ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtildi. Şirketlerin ortaklık yapıları, yöneticileri, aralarındaki para ve mal hareketleri ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki bağlantıların araştırıldığı bildirildi.

Soruşturma sürecinde elde edilecek deliller doğrultusunda şirketlerin dosyadaki konumlarının ve varsa hukuki sorumluluklarının adli makamlar tarafından değerlendirileceği belirtildi.