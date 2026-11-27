SPK yıllık mutabakat beyanı nedir sorusu, özellikle bankalar ve aracı kurumların müşterilerine mutabakat bildirimi göndermesiyle birlikte sıkça araştırılıyor. Yıllık mutabakat, yatırımcının hesabındaki sermaye piyasası araçları ve nakit bakiyesinin, aracı kurumun kayıtlarıyla uyumlu olduğunun yatırımcı tarafından teyit edilmesi anlamına geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'ne göre, saklama hizmeti veren kuruluşların her takvim yılında en az bir kez müşterileriyle yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlaması zorunlu.

YILLIK MUTABAKAT BEYANI NEDİR?

Yıllık mutabakat beyanı, yatırımcının banka ya da aracı kurumdaki yatırım hesabında yer alan varlıkların doğruluğunu onayladığı beyandır. Bu beyanla yatırımcı; hesabındaki hisse senetleri, fonlar, tahviller, VİOP pozisyonları ve nakit bakiyesinin kurumun kayıtlarıyla aynı olduğunu teyit ediyor. Mutabakat, yatırımcı ile kurum arasında hesaplara ilişkin olası hataların ve anlaşmazlıkların önüne geçmeyi amaçlıyor.

SPK MUTABAKATI NEDEN İSTENİYOR?

Mutabakat zorunluluğu, SPK'nın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'ne dayanıyor. Tebliğin 68. maddesine göre saklama hizmeti veren kuruluşlar, müşterileriyle her takvim yılında en az bir defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlamak zorunda. Mutabakat sırasında bir anlaşmazlık ortaya çıkması halinde, durumun 3 iş günü içinde yazılı olarak Kurul'a bildirilmesi gerekiyor.

Bu düzenlemenin temel amacı, yatırımcıların varlıklarının güvenliğini sağlamak ve kayıtlar arasında oluşabilecek farklılıkları zamanında tespit etmek.

MUTABAKAT NASIL YAPILIR?

Yıllık mutabakat işlemi genellikle banka veya aracı kurumun mobil uygulaması ya da internet şubesi üzerinden yapılıyor. Yatırımcı, sisteme giriş yaptığında karşısına çıkan mutabakat ekranında hesabındaki varlıkların listesini görüyor. Bilgilerin doğru olması halinde "Mutabıkım" ya da benzeri bir seçenekle onay veriyor. Hesaptaki bilgilerde bir hata olduğunu düşünen yatırımcı ise "Mutabık değilim" seçeneğini işaretleyerek itirazını iletebiliyor.

Bazı kurumlar mutabakat formunu yazılı olarak da gönderebiliyor. Bu durumda yatırımcının formu imzalayarak kuruma iletmesi gerekiyor.

MUTABAKAT YAPILMAZSA NE OLUR?

Mutabakat, SPK mevzuatı gereği kurumların yerine getirmesi gereken bir yükümlülük. Bu nedenle bazı banka ve aracı kurumlar, mutabakat tamamlanmadan yatırımcının yeni işlem yapmasına izin vermeyebiliyor. Uygulama kurumdan kuruma farklılık gösterebiliyor. Yatırımcıların, mutabakat bildirimi aldıklarında işlemi en kısa sürede tamamlaması öneriliyor.

İTİRAZ ETMEMEK MUTABAKAT ANLAMINA GELİR Mİ?

SPK tebliğine göre kurumlar, müşterilerine hesaplarındaki varlıklara ilişkin asgari olarak ayda bir bildirim yapmakla yükümlü. Ancak tebliğde, müşterinin bu bildirimlere itiraz etmemesinin mutabakat alındığı anlamına gelmediği açıkça belirtiliyor. Bu nedenle yıllık mutabakat için yatırımcının ayrıca onay vermesi gerekiyor.

MUTABAKATTA HATA GÖRÜLÜRSE NE YAPILMALI?

Yatırımcının mutabakat ekranında hesabındaki varlıklarla ilgili bir eksiklik ya da hata fark etmesi halinde, onay vermeden önce kurumuyla iletişime geçmesi gerekiyor. Bu durumda mutabakatta "Mutabık değilim" seçeneği işaretlenerek itiraz iletilebiliyor. Kurum, ortaya çıkan farklılığı inceleyerek gerekli düzeltmeyi yapıyor. Anlaşmazlığın çözülememesi halinde durum Sermaye Piyasası Kurulu'na bildiriliyor.