Son Yemek, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve 19 Kasım 2026'da Prime Video'da yayına giren romantik bir dram. Film, yetenekli bir piyanist olan Sebahat ile hayatını kurtardığı gizemli adam Bekir arasında yaklaşık 25 yıla yayılan bir aşkı anlatıyor. Sebahat'i Öykü Karayel, Bekir'i ise Deniz'in kendisi canlandırıyor. Yapımcılar Net Yapım ve Mahzen Media.

SON YEMEK FİLMİ NEDİR, KONUSU NE?

Son Yemek, Prime Video için çekilen yerli bir aşk filmi. Hikâye, Sebahat'in bir gün gizemli bir adamın hayatını kurtarmasıyla başlıyor. Aralarında tutkulu bir ilişki doğuyor. Sonra Bekir hiçbir açıklama yapmadan ortadan kayboluyor ve yıllar sonra geri döndüğünde Sebahat çoktan evlenmiş, kendine başka bir hayat kurmuş oluyor. Eski tutku yeniden alevlenince Sebahat aşkı ile sadakati arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.

Süresi yaklaşık iki saat.

SON YEMEK NEREDEN İZLENİR?

Yalnızca Prime Video'dan. Film bir Prime Video yapımı olduğu için Netflix'te ya da başka bir platformda yayınlanmıyor; sinemalarda da vizyona girmedi. Türkiye'deki ilk gösterimi, ekim sonunda 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal gala bölümünde yapıldı.

SON YEMEK OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerde Öykü Karayel ve Özcan Deniz var. Kadroda ayrıca Nejat İşler, Tilbe Saran, Ceyda Düvenci, Helin Kandemir ve Gonca Vuslateri yer alıyor.

SON YEMEK FİLMİNİ KİM YAZDI?

Senaryoyu da Özcan Deniz yazdı, yönetmen de o. Deniz, filmin Antalya'daki ilk gösteriminin ardından yapılan söyleşide aynı filmde hem yönetmen hem oyuncu olmanın zorluğunu anlattı. Çekimler bir yıl önce, Kasım 2025'te bitmişti.