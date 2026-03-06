SON DEPREMLER! 6 Mart deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Haberler

Güncelleme:
Sabah erken saatlerde Türkiye'nin bazı bölgelerinde hissedilen ani sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Sallantının şiddeti, merkez üssü ve gerçekleşme saati merak edilirken, vatandaşlar resmi deprem kayıtlarını takip etmeye başladı. Peki, 6 Mart deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

6 Mart sabahı Türkiye'nin bazı illerinde kısa süreli ve hafif sarsıntılar hissedildi. Bu durum, sosyal medyada hızla "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, sallantının büyüklüğü, merkez üssü ve etkilediği bölgeleri öğrenmek için araştırma yaptı. İlk bilgiler ve detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeye devam ediyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi kısa sürede tespit edilip analiz ediliyor ve kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bilgi kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 6 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detaylı bilgiler paylaşılıyor.

7/24 yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor ve vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesini öneriyor.

6 MART 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

6 Mart sabahı bazı bölgelerde hissedilen kısa süreli sallantılar, halk arasında tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar, yaşanan hareketlilik sonrası "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aradı.

Sarsıntıyı hissedenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışındaki bilgilerin teyit edilmeden paylaşılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sahra Arslan
