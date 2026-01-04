SON DEPREMLER! 4 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

4 Ocak tarihinde hissedildiği iddia edilen sarsıntılar, deprem endişesini bir kez daha artırdı. Vatandaşlar "deprem ne zaman oldu, büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt ararken, arama motorlarında yapılan sorgular dikkat çekti. Yaşanan hareketliliğe ilişkin net bilgilerin AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılacak güncel verilerle açıklığa kavuşması bekleniyor. Gelişmelere dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4 Ocak Pazar itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Yurt genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans kaynağı olarak kullanılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 4 Ocak Pazar tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Bu sayede sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış iddiaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

4 OCAK 2026 PAZAR HİSSEDİLEN SARSINTI

4 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissedildi" yönündeki paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, kent genelinde "deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmî kayıtları yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların esas alınması gerektiğini vurguladı.