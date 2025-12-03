SON DEPREMLER! 3 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Yaşanan hissiyatın ardından şehirde dikkatler hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere yöneldi. Kurumların açıkladığı merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle, kısa süreli olarak hissedilen bu hareketliliğin olası kaynağı daha net anlaşılmaya başladı. Titreşime ilişkin tüm detaylar ise haberin devamında okuyucuların dikkatine sunuluyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki tüm sismik hareketleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki gelişmiş sensör ağı sayesinde kaydedilen titreşimler anında analiz edilerek kamuoyuna sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin yüksek hassasiyetli ölçüm sistemleri, en küçük yer hareketlerini dahi kaydederek hızlı bir şekilde raporlamayı mümkün kılıyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere erişimini kolaylaştırırken, uzmanlar ve araştırmalar için de kritik bir veri kaynağı niteliğini koruyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlere ilişkin merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi teknik detaylar yer alıyor. Bu sayede halk, sosyal medyada dolaşan doğruluğu kesin olmayan bilgilerden uzak durarak, güvenilir ve resmi kaynaklardan anlık verilere ulaşabiliyor. Kurumun yıl boyunca yürüttüğü güncellemeler ve bilgilendirme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor.

3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA HİSSEDİLEN SARSINTI

3 Aralık 2025 Çarşamba sabahı, ülke genelinde bazı bölgelerde hafif bir sarsıntı hissedildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Hissedilen bu hareketlilik sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verilerine çevrildi. Kurumlar, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini paylaşarak vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemek isteyenler için güncel ve güvenilir bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.