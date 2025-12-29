SON DEPREMLER! 29 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Gün içinde farklı bölgelerden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, deprem endişesini yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların ardından vatandaşlar, Türkiye genelindeki son sismik hareketliliğe ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi verilere yöneldi. Yaşanan gelişmeler yakından izlenirken, konuya dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 29 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde yer alan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 29 Aralık tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. Yılın her günü 7/24 esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak kamuoyunun erişimine açılıyor. Bu sayede sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz bilgilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

29 Aralık 2025 Pazartesi sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissettik" yönündeki paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmî kayıtları yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 29 Aralık günü de İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.