SON DEPREMLER! 26 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Gün içerisinde farklı bölgelerden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, deprem endişesini yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son resmi deprem verilerini yakından takip etmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 26 Aralık Cuma itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde yer alan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içerisinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısı aracılığıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar haline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Açıklanan bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmeler açısından da önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 26 Aralık Cuma tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak kamuoyunun erişimine açılıyor. Böylece sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz ve yanlış bilgilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

26 ARALIK 2025 CUMA HİSSEDİLEN SARSINTI

26 Aralık 2025 Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları dikkat çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği kısa süreli titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî kayıtlarına yöneldi. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 26 Aralık Cuma günü de İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.