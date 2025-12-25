SON DEPREMLER! 25 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Gün boyunca farklı noktalardan gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, deprem endişesini bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından vatandaşlar, Türkiye genelindeki son sismik hareketliliğe dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı resmi verilere odaklandı. Yaşanan gelişmelere ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 25 Aralık Perşembe itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konuşlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısı aracılığıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans kaynağı olmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 25 Aralık Perşembe tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı biçimde yer alıyor. Yılın her günü 7/24 esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak kamuoyunun erişimine açılıyor. Böylece sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz ve yanlış bilgilerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

25 ARALIK 2025 PERŞEMBE HİSSEDİLEN SARSINTI

25 Aralık 2025 Perşembe sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissettik" yönündeki paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 25 Aralık Perşembe günü de İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.