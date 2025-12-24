SON DEPREMLER! 24 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Gün içerisinde farklı bölgelerden gelen "sarsıntı hissettik" paylaşımları, deprem endişesini yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından vatandaşlar, Türkiye genelindeki son sismik hareketliliği öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı güncel deprem verilerine yöneldi. Yaşanan hareketliliğe ilişkin detaylar resmi kaynaklardan takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Aralık Çarşamba itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde yer alan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içerisinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısı ile kayda alınan mikro ölçekli titreşimler detaylı raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 24 Aralık Çarşamba tarihli güncel deprem listelerinde; yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı biçimde yer alıyor. Yılın her günü 7/24 esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak kamuoyunun erişimine açılıyor. Bu sayede sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz ve yanlış bilgilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA HİSSEDİLEN SARSINTI

24 Aralık 2025 Çarşamba sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissettik" yönündeki paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 24 Aralık Çarşamba günü de İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.