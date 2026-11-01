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SON DEPREMLER! 1 Kasım deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

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SON DEPREMLER! 1 Kasım deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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1 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye genelinde deprem meydana gelip gelmediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde sarsıntı hissettiğini düşünen vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?” ve “Depremin büyüklüğü kaç?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşandığı öne sürülen sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları yakından takip ediliyor.

Türkiye genelinde yaşandığı öne sürülen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 1 Kasım 2026 Pazar günü kaydedilen son deprem verilerini inceliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel listelerde yer alan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati merak ediliyor. Peki, bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 1 Kasım 2026 Pazar son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün güncel son depremler listesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen sismik hareketleri takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. 1 Kasım 2026 Pazar günü hissedildiği öne sürülen sarsıntıların resmi kayıtlarda yer alıp almadığı araştırılıyor. Kandilli'nin yayımladığı listede depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, gün içerisinde kaydedilen sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşların araştırdığı kaynaklar arasında yer alıyor. 1 Kasım 2026 Pazar günü meydana gelen depremlerin saatine, merkez üssüne, büyüklüğüne ve derinliğine AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden ulaşılabiliyor. İstanbul ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, resmi deprem verilerini kontrol ediyor.

1 KASIM PAZAR GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU?

1 Kasım 2026 Pazar günü sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede meydana geldi?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” sorularına yanıt arıyor. Sarsıntının hangi bölgede meydana geldiği, büyüklüğü ve derinliği araştırılırken İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki son depremler yakından takip ediliyor. Gün içerisinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem listeleri üzerinden kontrol edilebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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