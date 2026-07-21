SON DAKİKA: Çekirge istilası mı var, Tarım ve Orman Bakanlığı ne açıklama yaptı? Hangi şehirlerde çekirge istilası var, neler yapılmalı?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülen çekirgeler, kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu. Özellikle Bursa, İstanbul, Diyarbakır ve Yalova illerinden paylaşılan görüntülerin ardından "çekirge istilası" iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gelişmeler üzerine gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına çevrilirken, vatandaşlar hangi şehirlerde çekirge görüldüğünü, iddiaların doğru olup olmadığını ve olası bir çekirge istilasına karşı alınması gereken önlemleri araştırmaya başladı. İşte Bakanlığın konuya ilişkin yaptığı açıklama ve merak edilen tüm detaylar.

TÜRKİYE'DE ÇEKİRGE İSTİLASI VAR MI?

Hayır. Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık ekiplerinin İstanbul, Tekirdağ ve Marmara Bölgesi genelinde yaptığı incelemelerde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası ya da ekonomik zarar oluşturacak düzeyde bir çekirge popülasyonu tespit edilmediği bildirildi. Açıklamada, kamuoyuna yansıyan çekirgelerin ülkemizde doğal olarak bulunan yerli türlere ait olduğu, Balkanlar, Afrika veya başka bir bölgeden gelen sürü halinde bir istila durumunun söz konusu olmadığı vurgulandı.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul'da görülen çekirge türünün Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğunu ve bu türün tarımsal üretime zarar vermediğini açıkladı. Aksine, tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan faydalı bir tür olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Türkiye'de çok sayıda çekirge türünün doğal olarak yaşadığını, iklim koşulları, yumurtlama dönemleri, rüzgâr ve sıcak havalarda ışığa yönelme gibi nedenlerle bazı dönemlerde daha sık görülebileceklerini ifade etti. Bu durumun doğal bir süreç olduğu ve istila anlamına gelmediği kaydedildi.

Açıklamada, çekirge popülasyonlarının Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında 81 ilde düzenli olarak takip edildiği, son ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmaların da yoğunlaştırıldığı belirtilirken, mevcut durumda tarımsal mücadeleyi gerektirecek herhangi bir risk bulunmadığı ifade edildi.