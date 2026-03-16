Türkiye'de gerçekleştirilen son yerel seçimler, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde uzun yıllar süren belediye yönetim dengelerini değiştirdi. AK Parti'nin yönetiminde olan Üsküdar Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Sinem Dedetaş ile yeni bir döneme girdi. Peki, Sinem Dedetaş kimdir, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, 1981 yılında Eskişehir'de doğdu. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Dedetaş, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Akademik çalışmalarına devam eden Dedetaş, aynı üniversitede yüksek lisansını Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında gerçekleştirdi.

Profesyonel ve akademik birikimini denizcilik sektörüne taşıyan Dedetaş, Türkiye'de deniz taşımacılığı ve mühendislik alanında önemli projelere imza attı.

SİNEM DEDETAŞ HANGİ PARTİDEN?

Sinem Dedetaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday gösterildi. 2024 yerel seçim sonuçlarıyla Üsküdar'daki uzun yıllara dayanan belediye yönetimi değişmiş ve CHP'nin kazanmasıyla ilçede yeni bir siyasi dönem başlamış oldu.

SİNEM DEDETAŞ KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Sinem Dedetaş, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

SİNEM DEDETAŞ NERELİ?

Sinem Dedetaş, Eskişehir doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçirmiştir. Dedetaş'ın Eskişehir kökeni, Anadolu'dan gelen köklü kültürel birikimi ve İstanbul'un dinamik yaşamıyla birleşerek belediye yönetiminde farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır.

SİNEM DEDETAŞ EVLİ Mİ?

Sinem Dedetaş'ın özel hayatı hakkında kamuya yansıyan bilgiler sınırlıdır. Ancak güvenilir kaynaklara göre Dedetaş, evli ve bir çocuk annesi olarak bilinmektedir.