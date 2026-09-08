Voleybol kariyerini uluslararası arenada sürdüren Sinead Jack-Kısal, özellikle orta oyuncu pozisyonundaki performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Trinidad ve Tobago'da başlayan profesyonel kariyerini farklı ülkelerdeki önemli kulüplerde sürdüren Sinead Jack-Kısal nereli, Türk mü, kökeni ne? Sinead Jack-Kısal kimdir, eşi kim, hangi takımda? Detaylar...

SİNEAD JACK-KISAL NERELİ?

Sinead Jack-Kısal, 8 Kasım 1993 tarihinde Karayipler'de bulunan Trinidad ve Tobago'da dünyaya geldi. Voleybol kariyerine de Trinidad ve Tobago'da başlayan Jack-Kısal, daha sonra farklı ülkelerdeki kulüplerde forma giyerek uluslararası kariyerini geliştirdi.

Orta oyuncu olarak görev yapan Sinead Jack-Kısal, kariyerinin farklı dönemlerinde Polonya, Rusya, Türkiye, Japonya ve İtalya'daki takımların kadrolarında yer aldı. Böylece Trinidad ve Tobago'da başlayan voleybol kariyerini uluslararası düzeye taşıdı.

SİNEAD JACK-KISAL TÜRK MÜ, KÖKENİ NE?

Sinead Jack-Kısal aslen Trinidad ve Tobago'ludur. 2019 yılında Türk voleybolcu Murathan Kısal ile evlenen sporcu, evliliğinin ardından Türk vatandaşlığı kazandı.

Bu nedenle Sinead Jack-Kısal, Trinidad ve Tobago kökenli Türk voleybolcu olarak kariyerini sürdürüyor. Türk vatandaşlığını kazanmasının ardından Sultanlar Ligi'nde Türk statüsünde forma giymeye başladı.

Sinead Jack-Kısal'ın Türkiye ile olan sportif bağı da bu süreçle birlikte güçlendi. 2025 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer almasıyla birlikte Türkiye adına milli takım forması giymeye başladı. CEV'in oyuncu kayıtlarında da 2026 Avrupa Şampiyonası döneminde Türkiye milli takımında yer aldığı görülüyor.

SİNEAD JACK-KISAL KİMDİR?

Sinead Jack-Kısal, 8 Kasım 1993 doğumlu profesyonel voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan sporcu, voleybola Trinidad ve Tobago'da başladı.

Kariyerindeki ilk önemli uluslararası duraklardan biri Polonya'daki AZS Bialystok oldu. Ardından Rusya'da Uraloçka, Türkiye'de Galatasaray, Japonya'da Denso Airybees, Türkiye'de İlbank, Polonya'da Grupa Azoty Chemik Police ve İtalya'da Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia formalarını giydi. Daha sonra Eczacıbaşı kadrosunda yer aldı.

Eczacıbaşı'nda 2022-2023 sezonundan itibaren forma giyen Jack-Kısal, kulüpte geçirdiği dönemde orta oyuncu olarak görev yaptı. Eczacıbaşı Spor Kulübü, Mayıs 2026'da Sinead Jack-Kısal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp açıklamasında oyuncunun dört yıl boyunca takıma katkı sunduğu ve 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğunda pay sahibi olduğu belirtildi.

SİNEAD JACK-KISAL HANGİ TAKIMDA?

Sinead Jack-Kısal, 2026-2027 sezonu öncesinde Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Fenerbahçe Medicana, Haziran 2026'da Sinead Jack-Kısal'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Milli voleybolcu yeni takımında orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor.

Sinead Jack-Kısal'ın kariyerinde forma giydiği takımlar arasında AZS Bialystok, Uraloçka, Galatasaray, Denso Airybees, İlbank, Grupa Azoty Chemik Police, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ve Eczacıbaşı bulunuyor. 2026 sezonunda ise kariyerini Fenerbahçe formasıyla sürdürüyor.

KULÜP KARİYERİ

Sinead Jack-Kısal'ın kariyerinde farklı ülkelerin liglerinde mücadele ettiği dönemler bulunuyor. Oyuncunun forma giydiği kulüpler şu şekilde sıralanıyor:

AZS Bialystok

Uraloçka

Galatasaray

Denso Airybees

İlbank

Grupa Azoty Chemik Police

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Eczacıbaşı

Fenerbahçe

CEV oyuncu kayıtlarında da Jack-Kısal'ın Avrupa kupalarındaki kulüp geçmişinde AZS Bialystok, Uraloçka, Galatasaray ve Eczacıbaşı gibi takımlar yer alıyor.

KULÜP BAŞARILARI

Sinead Jack-Kısal'ın kariyerinde farklı kulüplerle elde ettiği başarılar arasında şu dereceler bulunuyor:

2013-2014 CEV Kupası: Gümüş madalya

2014-2015 CEV Challenge Kupası: Gümüş madalya

2015-2016 Rusya Ligi: Gümüş madalya

2016-2017 Türkiye Ligi: Gümüş madalya

2016-2017 CEV Kupası: Bronz madalya

2020-2021 Polonya Ligi: Altın madalya

2020-2021 Polonya Süper Kupası: Gümüş madalya

Eczacıbaşı döneminde de 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşayan Jack-Kısal, kulübün açıklamasına göre bu başarıda takımın bir parçası olarak yer aldı.

BİREYSEL BAŞARILARI

Sinead Jack-Kısal, kulüp kariyerinin yanı sıra bireysel olarak da çeşitli turnuvalarda ödüller aldı. Verilen bilgilere göre oyuncunun bireysel başarıları şöyle:

2013 Kuzey Amerika Şampiyonası: En İyi Orta Oyuncu

2017 Pan Amerika Kupası: En İyi Orta Oyuncu

2018 Orta Amerika ve Karayipler Kupası: En İyi Orta Oyuncu

2018-2019 Japonya Süper Ligi: En İyi Orta Oyuncu

2019-2020 Japonya Süper Ligi: En İyi Orta Oyuncu

Sinead Jack-Kısal'ın kariyerindeki bu ödüller, farklı dönemlerde orta oyuncu pozisyonundaki performansının bireysel olarak da ödüllendirildiğini gösteriyor.