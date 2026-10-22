Shamonda virüsü ölümcül mü, tedavisi var mı, Türkiye’de Shamonda virüsü var mı? Shamonda hangi hayvandan nereden, nasıl bulaşır?

Fransız sağlık yetkilileri, 22 Ekim 2026’da Shamonda virüsünün ilk belgelenmiş insan enfeksiyonunu duyurdu. Ancak yetkililer, vakanın bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış bir hastada görülen istisnai bir durum olduğunu ve mevcut bilgilere göre halk sağlığı açısından bir risk bulunmadığını vurguladı. İşte Shamonda virüsüne dair bilinenler.

SHAMONDA VİRÜSÜ NEDİR?

Shamonda virüsü, başta sığırlar olmak üzere geviş getiren hayvanları etkileyen bir RNA virüsü. Orthobunyavirus cinsinde yer alan virüs, hayvancılıkta bilinen Schmallenberg virüsüyle aynı gruba dahil. İlk kez 1965 yılında Nijerya’da sığırlarda tanımlanan virüs, sonraki yıllarda Afrika’nın ve Japonya başta olmak üzere Asya’nın bazı bölgelerinde tespit edildi. Avrupa’da ise ilk kez 2026 yazında, Almanya’da ve Fransa’nın doğusundaki çiftlik hayvanlarında görüldü.

SHAMONDA VİRÜSÜ İNSANA İLK KEZ NASIL BULAŞTI?

Fransa Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre virüs, Lyon’da bir palyatif bakım merkezinde ağır bir hastalık nedeniyle tedavi gören bir hastada saptandı. Hastanın enfeksiyonu, Culicoides cinsi küçük, kan emici bir sineğin ısırması sonucu kapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak bulaşmanın kesin kaynağını belirlemek için epidemiyolojik incelemeler sürüyor. Vaka, Dünya Sağlık Örgütü’ne de bildirildi; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

SHAMONDA VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

Shamonda virüsünün insanlarda ölümcül olduğunu gösteren yerleşik bir bilimsel kanıt bulunmuyor. Fransa’daki hasta ekim ayı başında hayatını kaybetti ve yaşadığı nörolojik komplikasyonların büyük ihtimalle virüsle bağlantılı olduğu belirtildi. Ancak yetkililer, ölümün doğrudan Shamonda virüsünden kaynaklanıp kaynaklanmadığının henüz kesinleşmediğini vurguladı. Hastanın bağışıklık sisteminin ciddi şekilde baskılanmış olması nedeniyle, tek bir ağır vakadan yola çıkılarak virüsün herkes için ölümcül olduğu sonucuna varılamıyor.

SHAMONDA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Hayvanlarda Shamonda virüsü; ateş, ishal, halsizlik ve süt veriminde düşüş gibi belirtilere yol açıyor. Ancak insanlarda tipik belirtileri, kuluçka süresini ve hastalığın ne sıklıkla ağırlaştığını güvenle söylemek için henüz yeterli veri bulunmuyor. Uzmanlar, hayvanlarda görülen belirtilerin insanlara doğrudan uyarlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

SHAMONDA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Shamonda virüsüne özgü bir antiviral tedavi bulunmuyor. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün açıklamasına göre virüse karşı ticari olarak kullanılabilen bir aşı da şu an için mevcut değil. Hayvan sağlığı alanında ise izleme, laboratuvar incelemeleri ve virüsü taşıyan sineklere maruziyetin azaltılmasına yönelik çalışmalar öne çıkıyor.

SHAMONDA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Virüs, hayvanlar arasında başlıca Culicoides cinsine ait küçük, ısırıcı sinekler aracılığıyla yayılıyor. Fransa’daki vaka dışında virüsün insanlara bulaştığına dair doğrulanmış başka bir bilgi bulunmuyor. Virüsün insandan insana bulaştığına ilişkin herhangi bir veri de yok.

TÜRKİYE’DE SHAMONDA VİRÜSÜ VAR MI?

22 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye’de doğrulanmış bir Shamonda virüsü vakasına ilişkin bilgi bulunmuyor. Virüsün Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise kesin bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Uzmanlar, Avrupa’daki hayvan vakalarının veteriner sağlık kurumları tarafından yakından takip edildiğini hatırlatıyor.

SHAMONDA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Virüs sinek ısırığıyla bulaştığı için, özellikle hayvancılıkla uğraşanların ve kırsal alanlarda bulunanların sinek ısırıklarından korunmaya dikkat etmesi öneriliyor. Bu kapsamda uzun kollu giysiler giymek, sinek kovucu ürünler kullanmak ve ahır ile çevresinde sinek kontrolü yapmak alınabilecek genel önlemler arasında yer alıyor. Fransız sağlık yetkilileri ise mevcut verilere göre genel toplum için belirlenmiş bir sağlık riski bulunmadığını vurguluyor.