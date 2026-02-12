Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor, setleri nerede?

Ekranların sevilen yapımlarından "Sevdiğim Sensin" dizisinin çekildiği yerler gündemdeki yerini koruyor. Dizinin setlerinin nerede kurulduğu, hangi şehir ve mekânlarda çekim yapıldığı izleyiciler tarafından sıkça sorgulanırken, yapımın tercih ettiği lokasyonlar da büyük ilgi görüyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ HANGİ ŞEHİRLERDE ÇEKİLİYOR?

"Sevdiğim Sensin" dizisinin çekim mekânları, hikâyenin duygusal derinliğini ve karakterler arasındaki çatışmayı güçlendirmek amacıyla özenle seçildi. Yapım, öykünün iki farklı dünyasını yansıtabilmek için Türkiye'nin iki ayrı şehrinde çekiliyor.

AĞRI'DAKİ ÇEKİM MEKÂNLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin başlangıç bölümleri, Erkan'ın askerlik görevini yaptığı ve Dicle ile yollarının kesiştiği Ağrı'da geçiyor. Ağrı'nın sert doğası, geniş ovaları ve kırsal atmosferi, hikâyenin dramatik yapısını desteklerken izleyiciye güçlü bir görsel deneyim sunuyor.

İSTANBUL SAHNELERİ HİKÂYEYE FARKLI BİR BOYUT KATIYOR

İlerleyen bölümlerde olaylar İstanbul'a taşınıyor. Dizide, özellikle lüks semtler ve ihtişamlı bir köşkte geçen sahneler öne çıkıyor. İstanbul, Dicle'nin yeni hayatına adapte olma sürecini ve yaşanan kültürel farklılıkları simgeleyerek hikâyeye kontrast bir atmosfer kazandırıyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin dizisi, kaderin beklenmedik anlarda insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan, güçlü bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Farklı dünyalara ait iki insanın zorunlu bir karar sonucu başlayan yolculuğu, zamanla derin ve sarsıcı bir sevdaya dönüşüyor.

ERKAN VE DİCLE'NİN KESİŞEN HAYATLARI

Dizi, askerliğinin son günlerini yaşayan İstanbullu Erkan'ın, görev gereği bir köye gitmesiyle başlıyor. Yardım amacıyla bulunduğu bu köyde, hayatı boyunca köy dışına çıkmamış, kendi dünyasında yaşayan Dicle ile tanışıyor. Bu karşılaşma, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir dönüm noktası oluyor.

Erkan modern şehir hayatının içinden gelirken, Dicle geleneklere bağlı, sade ve sessiz bir yaşam sürmektedir. Aralarındaki bu büyük fark, hikâyeyi daha çarpıcı ve etkileyici hale getiriyor.

ZORUNLU EVLİLİKTEN DOĞAN BİR AŞK

Hikâyenin en dikkat çekici noktası, Erkan'ın hayatta kalabilmesi için Dicle ile evlenmek zorunda kalmasıdır. Başlangıçta tamamen mecburiyetten doğan bu evlilik, iki yabancıyı aynı kaderde birleştirir.

Zamanla paylaşılan acılar, fedakârlıklar ve yaşanan zorluklar, bu zorunlu birlikteliği gerçek bir aşka dönüştürür. Sevdiğim Sensin, aşkın bazen planlanmadan, hatta istemeden doğabileceğini güçlü bir şekilde anlatır.

KADER, GELENEK VE DUYGU YÜKLÜ ANLATIM

Dizi yalnızca bir aşk hikâyesi sunmakla kalmaz; kader, gelenekler, fedakârlık ve aidiyet duygusu gibi temaları da derinlemesine işler. Karakterlerin iç çatışmaları ve hayata bakış açıları, izleyicinin kendinden bir parça bulmasını sağlar.

Afişte yer alan evlilik ve fotoğraf detayı, dizinin romantik ve duygusal atmosferini simgelerken; hikâyenin merkezindeki kader vurgusunu da güçlü şekilde yansıtır.