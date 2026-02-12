Duygusal sahneleri ve etkileyici karakterleriyle kısa sürede gündem olan Sevdiğim Sensin dizisi, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin yayınlanmasının ardından izleyiciler, Sevdiğim Sensin dizi oyuncuları ve karakterleri kim sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarına yönelirken, yapımda yer alan isimler ve can verdikleri karakterler merak ediliyor.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Sevdiğim Sensin dizisi, güçlü hikâyesini deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren geniş kadrosuyla destekliyor. Yapımda yer alan isimler, performanslarıyla izleyicinin ilgisini çekerken dizinin duygusal derinliğini de artırıyor.

DENEYİMLİ İSİMLER ÖN PLANDA

Dizinin kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar ve Özlem Conker gibi Türk televizyonlarının tecrübeli oyuncuları yer alıyor. Bu güçlü isimler, canlandırdıkları karakterlerle hikâyenin dramatik yapısına sağlam bir zemin hazırlıyor.

GENÇ VE YÜKSELEN OYUNCULAR

Deniz Işın, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem ve Nihan Büyükağaç gibi genç ve başarılı oyuncular da dizinin enerjisini yükselten isimler arasında bulunuyor. Bu oyuncular, karakterlerine kattıkları dinamizmle dikkat çekiyor.

YARDIMCI ROLLERDE GÜÇLÜ PERFORMANSLAR

Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler ise hikâyenin farklı katmanlarını güçlendiren yardımcı rollerde izleyici karşısına çıkıyor.

SEVDİĞİM SENSİNKARAKTERLERİ

Duygusal hikâyesi ve güçlü karakterleriyle dikkat çeken Sevdiğim Sensin dizisi, izleyiciyi derin bir aile ve aşk çatışmasının içine çekiyor. İşte dizinin öne çıkan oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler…

ERKAN ALDUR (AYTAÇ ŞAŞMAZ)

Aytaç Şaşmaz'ın hayat verdiği Erkan Aldur, askerlik görevini sürdürdüğü dönemde yaşanan büyük bir felaket sırasında vicdanı ve cesaretiyle ön plana çıkan bir karakterdir. Köy halkını korumaya çalışırken Dicle ile yolları kesişen Erkan, adalet duygusu yüksek, merhametli ve sorumluluk sahibi yapısıyla hikâyenin merkezinde yer alıyor.

DİCLE DEMİR (HELİN KANDEMİR)

Dicle Demir karakterini genç oyuncu Helin Kandemir canlandırıyor. Hayatı boyunca köyünden çıkmamış, baskı ve yoksullukla büyümüş olan Dicle, İstanbul'a adım attığında bambaşka bir dünyayla yüzleşir. Yaralarına rağmen ayakta kalmaya çalışan bu genç kadın, dizinin en güçlü dönüşüm hikâyelerinden birini temsil ediyor.

ESAT ALDUR (HÜSEYİN AVNİ DANYAL)

Aldur ailesinin otoriter babası Esat Aldur rolünde Hüseyin Avni Danyal yer alıyor. Gücü, itibarı ve kontrolü hayatının merkezine koyan Esat, duygularını bastıran ve vicdanını yönetebilen sert bir figür olarak aile içindeki tüm dengeleri belirliyor.

İNCİ ALDUR (ESRA RONABAR)

Esra Ronabar'ın canlandırdığı İnci Aldur, dışarıdan kusursuz görünen aile düzeninin mimarıdır. Yaşanan krizleri perde arkasında tutmayı başaran İnci, güce yaslanarak ayakta kalan ve ailesini korumak adına duygularını geri plana atan bir karakterdir.

NİLÜFER ALDUR (DENİZ IŞIN)

Deniz Işın'ın hayat verdiği Nilüfer Aldur, Aldur ailesinin en büyük çocuğudur. Her şeye sahip gibi görünse de kendi hayatını yaşayamamış bir kadındır. Entelektüel ve soğukkanlı duruşunun ardında, yıllarca söz hakkı verilmemiş bir kadın hikâyesi gizlidir.

FATOŞ PARSOĞLU (ÖZLEM CONKER)

Özlem Conker'in canlandırdığı Fatoş Parsoğlu, geçmişin yaralarını sessizce taşıyan güçlü bir annedir. Hayattaki tek amacı, kızının kendi yaşadıklarını yaşamamasını sağlamak olan Fatoş, intikamını sessizlikle alan karakterlerden biridir.

TAHİR ALDUR (CİHAT SÜVARİOĞLU)

Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Tahir Aldur, Aldur ailesinin ortanca oğludur. Babasının sevgisini kazanamamanın yarattığı boşluğu öfke ve kontrolle dolduran Tahir, veliaht olarak görülmemesinin getirdiği hırsla hareket eder.

DİZİNİN DİĞER OYUNCULARI

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler yer alıyor:

• Umutcan Ütebay – Kadir Çatalca

• Elçin Zehra İrem – Burçin Parsoğlu

• Nihan Büyükağaç – Havva Vardar

• Barış Baktaş – Civan Demir

• Emrah Aytemur – Ferman Demir

• Gökhan Soylu – Hamdi Parsoğlu

• Murat Seven – Fikret Doğanay

• Yılmaz Kunt

• Manolya Maya

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin dizisi, kaderin beklenmedik anlarda insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan, güçlü bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Farklı dünyalara ait iki insanın zorunlu bir karar sonucu başlayan yolculuğu, zamanla derin ve sarsıcı bir sevdaya dönüşüyor.

ERKAN VE DİCLE'NİN KESİŞEN HAYATLARI

Dizi, askerliğinin son günlerini yaşayan İstanbullu Erkan'ın, görev gereği bir köye gitmesiyle başlıyor. Yardım amacıyla bulunduğu bu köyde, hayatı boyunca köy dışına çıkmamış, kendi dünyasında yaşayan Dicle ile tanışıyor. Bu karşılaşma, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir dönüm noktası oluyor.

Erkan modern şehir hayatının içinden gelirken, Dicle geleneklere bağlı, sade ve sessiz bir yaşam sürmektedir. Aralarındaki bu büyük fark, hikâyeyi daha çarpıcı ve etkileyici hale getiriyor.

ZORUNLU EVLİLİKTEN DOĞAN BİR AŞK

Hikâyenin en dikkat çekici noktası, Erkan'ın hayatta kalabilmesi için Dicle ile evlenmek zorunda kalmasıdır. Başlangıçta tamamen mecburiyetten doğan bu evlilik, iki yabancıyı aynı kaderde birleştirir.

Zamanla paylaşılan acılar, fedakârlıklar ve yaşanan zorluklar, bu zorunlu birlikteliği gerçek bir aşka dönüştürür. Sevdiğim Sensin, aşkın bazen planlanmadan, hatta istemeden doğabileceğini güçlü bir şekilde anlatır.

KADER, GELENEK VE DUYGU YÜKLÜ ANLATIM

Dizi yalnızca bir aşk hikâyesi sunmakla kalmaz; kader, gelenekler, fedakârlık ve aidiyet duygusu gibi temaları da derinlemesine işler. Karakterlerin iç çatışmaları ve hayata bakış açıları, izleyicinin kendinden bir parça bulmasını sağlar.

Afişte yer alan evlilik ve fotoğraf detayı, dizinin romantik ve duygusal atmosferini simgelerken; hikâyenin merkezindeki kader vurgusunu da güçlü şekilde yansıtır.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ HANGİ ŞEHİRLERDE ÇEKİLİYOR?

"Sevdiğim Sensin" dizisinin çekim mekânları, hikâyenin duygusal derinliğini ve karakterler arasındaki çatışmayı güçlendirmek amacıyla özenle seçildi. Yapım, öykünün iki farklı dünyasını yansıtabilmek için Türkiye'nin iki ayrı şehrinde çekiliyor.

AĞRI'DAKİ ÇEKİM MEKÂNLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin başlangıç bölümleri, Erkan'ın askerlik görevini yaptığı ve Dicle ile yollarının kesiştiği Ağrı'da geçiyor. Ağrı'nın sert doğası, geniş ovaları ve kırsal atmosferi, hikâyenin dramatik yapısını desteklerken izleyiciye güçlü bir görsel deneyim sunuyor.

İSTANBUL SAHNELERİ HİKÂYEYE FARKLI BİR BOYUT KATIYOR

İlerleyen bölümlerde olaylar İstanbul'a taşınıyor. Dizide, özellikle lüks semtler ve ihtişamlı bir köşkte geçen sahneler öne çıkıyor. İstanbul, Dicle'nin yeni hayatına adapte olma sürecini ve yaşanan kültürel farklılıkları simgeleyerek hikâyeye kontrast bir atmosfer kazandırıyor.