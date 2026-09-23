Sevdan Bir Ateş 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sevdan Bir Ateş, hayatını yeniden kurmaya hazırlanan Mirza'nın beklenmedik gelişmelerin ardından geçmişiyle karşı karşıya kalmasını anlatıyor. Destan ile evlenmeye hazırlanan Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılması, tüm planlarını altüst ediyor.

Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada yedi yıldır kayıp olan Leyla'yı ve onun 6 yaşındaki kızı Hüma'yı buluyor. Kerem'i kurtarmanın yanı sıra Leyla ve Hüma'yı da Suriye'den çıkarmaya çalışan Mirza, zorlu bir yolculuğa girişiyor.

Mirza'nın Kapadokya'ya dönmesiyle birlikte asıl mücadele başlıyor. Ailesinin karşısında yeni bir sınav veren Mirza, geçmişte yaşananların gölgesinde hem ailesiyle hem de kendi duygularıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanıtımda Leyla’nın gözyaşları içinde Mirza’ya, “Sen onu birazcık seviyor olsaydın, bana o nikahı kıymazdın” sözleriyle seslenmesi ikili arasındaki gerilimi artırırken; Leyla’nın tekerlekli sandalyedeki babasına kavuştuğu anlar duygu dolu sahnelere imza atıyor. Babasının, “Geleceğini biliyordum kızım” sözleri ise izleyiciyi derinden etkiliyor. Mirza’nın, Leyla’nın anlattığı hikâyede eksikler olduğunu düşünerek “Bence biz hiçbir şey bilmiyoruz” demesi, gerçeklerin henüz ortaya çıkmadığını gösteriyor. Leyla ise hastane odasında Vuslat’ın başucunda kararlı bir şekilde “O silahı bulacağım, tüm gerçeği ortaya çıkaracağım” diyerek büyük yüzleşmenin fitilini ateşliyor. Tanıtımda Destan’ın yaşadığı öfke patlaması ve ardından söylediği “Leyla öldü” sözleri merakı artırırken, finalde uçurum kenarında Leyla’ya silah doğrultulması nefesleri kesiyor. Mirza’nın arabayı hızla sürdüğü anların ardından duyulan silah sesi ve Mirza’nın acıyla “Leyla!” diye bağırması, yeni bölümde yaşanacak büyük kırılmanın sinyalini veriyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Mirza Kozaklı karakterini Murat Ünalmış canlandırırken, Leyla Kızılırmak karakterine Özge Özacar hayat veriyor. Sevdan Bir Ateş'in oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin ve Okday Korunan da bulunuyor.

Dizide yer alan oyuncular ve karakterleri şöyle:

• Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

• Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

• Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

• Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

• Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

• Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

• Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

• İsmail Hakkı – Cici

• Beyti Engin – İrfan

• Okday Korunan – Çakır

SEVDAN BİR ATEŞ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdan Bir Ateş'in ilk bölümünün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İzleyiciler, “Sevdan Bir Ateş 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 4. bölüm fragmanının yayın durumu, Show TV'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.

SEVDAN BİR ATEŞ HANGİ KANALDA?

Sevdan Bir Ateş, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri yayın günü ve saatinde Show TV üzerinden izlenebilir. Diziyi internetten takip etmek isteyen izleyiciler de resmi yayın seçeneklerini değerlendirebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla ve Hüma’yı tren istasyonunda bırakamayan Mirza onlarla yola çıkar. Ancak allak bullaktır. Yıllardır hem ölesiye sevip hem de nefret ettiği Leyla ve Nasim’in kızı sandığı Hüma ile ne yapacağını bilemez. Leyla’nın ise tek hedefi bir an önce sınırın ötesine geçmektir. İki kişiyi bir yangının ortasında bırakmıştır ve polis Leyla’yı aramaktadır. Yaşadıkları yüzleşmede Leyla ona gerçekleri Türkiye’ye döndükten sonra anlatacağını söyler ve zaman ister. Mirza’nın ise zamanı yoktur. Çünkü Mirza o gün evlenecektir. Kapadokyada da gerilim yüksektir. Düğün günü gelip çatmıştır. Mirza bebeği bulmuştur ve döneceğim demiştir ama Vuslat Destan ve Macide’nin hayatı kabusa dönmüştür. Sonunda Mirza hepsinin o günden sonraki kaderini değiştirecek büyük bir karar verir. Bilmediği şey ise kaderlerini değiştirecek asıl kişinin Leyla olduğudur.

Leyla ve Hüma’yı tren istasyonunda bırakamayan Mirza onlarla yola çıkar. Ancak allak bullaktır. Leyla ve Hüma’yı tren istasyonunda bırakamayan Mirza onlarla yola çıkar. Ancak allak bullaktır. Yıllardır hem ölesiye sevip hem de nefret ettiği Leyla ve Nasim’in kızı sandığı Hüma ile ne yapacağını bilemez. Leyla’nın ise tek hedefi bir an önce sınırın ötesine geçmektir. İki kişiyi bir yangının ortasında bırakmıştır ve polis Leyla’yı aramaktadır. Yaşadıkları yüzleşmede Leyla ona gerçekleri Türkiye’ye döndükten sonra anlatacağını söyler ve zaman ister. Mirza’nın ise zamanı yoktur. Çünkü Mirza o gün evlenecektir. Kapadokyada da gerilim yüksektir. Düğün günü gelip çatmıştır. Mirza bebeği bulmuştur ve döneceğim demiştir ama Vuslat Destan ve Macide’nin hayatı kabusa dönmüştür. Sonunda Mirza hepsinin o günden sonraki kaderini değiştirecek büyük bir karar verir. Bilmediği şey ise kaderlerini değiştirecek asıl kişinin Leyla olduğudur.hem de nefret ettiği Leyla ve Nasim’in kızı sandığı Hüma ile ne yapacağını bilemez. Leyla’nın ise tek hedefi bir an önce sınırın ötesine geçmektir. İki kişiyi bir yangının ortasında bırakmıştır ve polis Leyla’yı aramaktadır. Yaşadıkları yüzleşmede Leyla ona gerçekleri Türkiye’ye döndükten sonra anlatacağını söyler ve zaman ister. Mirza’nın ise zamanı yoktur. Çünkü Mirza o gün evlenecektir. Kapadokyada da gerilim yüksektir. Düğün günü gelip çatmıştır. Mirza bebeği bulmuştur ve döneceğim demiştir ama Vuslat Destan ve Macide’nin hayatı kabusa dönmüştür. Sonunda Mirza hepsinin o günden sonraki kaderini değiştirecek büyük bir karar verir. Bilmediği şey ise kaderlerini değiştirecek asıl kişinin Leyla olduğudur.