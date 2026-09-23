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Tunceli Ovacık'ta yaylada paniğe kapılan sürüdeki izdiham 40 koyunu telef etti

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Tunceli Ovacık'ta yaylada paniğe kapılan sürüdeki izdiham 40 koyunu telef etti
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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Işıkvuran Yaylası'nda otlayan koyun sürüsü, iddiaya göre yabani bir hayvandan ürkerek paniğe kapıldı. Sürüde yaşanan izdiham nedeniyle 40 koyun telef oldu; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaylada yabani bir hayvandan ürkerek kaçışan sürüdeki 40 koyun telef oldu.

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Işıkvuran Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çemişgezekliler üretici Evliya Koçaslan'a ait koyun sürüsü, yaz sezonunu geçirmek üzere Ovacık ilçesindeki Işıkvuran Yaylası'na çıkarıldı. Yaylada otlayan sürü, iddiaya göre gördüğü yabani bir hayvandan ürkerek paniğe kapıldı. Sürü içerisinde yaşanan yoğun hareketlilik ve izdiham nedeniyle 40 koyun telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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