Haberler

"Masöz aranıyor" ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
'Masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
'Masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da internette verilen "Masöz aranıyor" ilanına iş başvurusunda bulunan kadınları fuhuşa yönlendirdikleri öne sürülen 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir kadının şikayetiyle başlayan yaklaşık 1 aylık takipte, şüphelilerin ilana başvuran kadınlara "Gerekirse cinsel ilişkiye girer misiniz?" diye sorduğu, kadınlarla "Sistem 1", "Sistem 2" gibi şifrelerle mesajlaştığı belirlendi. "Mühür" operasyonunda 6 masaj salonu mühürlendi, mağdur sıfatıyla ifadesi alınan 16 kadın serbest bırakıldı.

  • İstanbul'da "Masöz aranıyor" ilanıyla kadınları fuhuşa yönlendirdiği belirlenen 15 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
  • Operasyonda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 masaj salonu mühürlendi, mağdur sıfatıyla ifadesi alınan 16 kadın serbest bırakıldı.
  • Şüphelilerin, ilana başvuran kadınlara "Gerekirse cinsel ilişkiye girer misiniz?" diye sorduğu ve kadınlarla "Sistem 1", "Sistem 2" gibi şifrelerle mesajlaştığı tespit edildi.

İSTANBUL'da verdikleri "Masöz aranıyor" ilanına iş başvurusunda bulunan kadınları fuhuşa yönlendirdiği belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda 6 masaj salonu mühürlenirken, 'mağdur' olarak ifadeleri alınan 16 kadın serbest bırakıldı.

İstanbul'da polise başvuran bir kadın, internette gördüğü "Masöz aranıyor" ilanına iş başvurusunda bulunduktan sonra görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa yönlendirmeye çalıştığını belirterek şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve izledikleri yöntemi belirledi.

KADINLARA "CİNSEL İLİŞKİYE GİRER MİSİNİZ?" DİYE SORDULAR

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden verdikleri "Masöz aranıyor" ilanı için telefonla arayan kadınlara, "Gerekirse cinsel ilişkiye girer misiniz?" diye sorduklarını belirledi. Teklifi kabul eden kadınların masaj salonlarında çalıştırıldığı ve gelen erkeklere yönlendirildiği tespit edildi.

"SİSTEM 1", "SİSTEM 2" ŞİFRELERİYLE MESAJLAŞTILAR

Polisin çalışmasında, şüphelilerin fuhuşa yönlendirdikleri kadınlarla kendi aralarında oluşturdukları şifrelerle mesajlaştıkları belirlendi. Kadınların, "Sistem 1", "Sistem 2", "Sistem 3" ve "Sistem 4" şeklindeki şifrelere göre müşterilerle ilişkiye girdikleri tespit edildi.

"MÜHÜR" OPERASYONUNDA 6 SALON KAPATILDI

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği "Mühür" operasyonunda fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen 15 şüpheli 19 Eylül'de yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin fuhuş yaptırdığı 6 masaj salonu mühürlendi. Fuhuşa yönlendirildiği belirlenen 16 kadın ise 'mağdur' sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı

Büyük sürpriz! Trabzonspor'un yıldızına "Riva'ya gel" dedi

ATM'lerde bir devir kapanıyor!

ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Ev partisine silahlı saldırı: Hamile kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldü

Ev partisine silahlı saldırı: Biri hamile kadın 11 kişi öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı
Lüks tatil köyü sanılıyordu! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık merkezinin içi görüntülendi

Sahte polis dekoruyla kandırdılar! 20 bin kişilik suç şehri
Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı

AK Parti tarihinde bir ilk yaşandı

Olise ile Mia Khalifa birlikte mi? Tartışma yaratan fotoğraf

Neler oluyor orada? Fena yakalandılar

Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Yıllık faturası 38 milyar lira

Günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Faturası 38 milyar lira
Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Berber koltuğunda yakayı ele verdi