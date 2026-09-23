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Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

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Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
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Ödül töreninde fenalaşan Şerif Sezer'in sağlık durumuyla ilgili kızı Deniz Arna'dan açıklama geldi. Arna, “Anacığım iyi, kesin bilgi” diyerek usta oyuncunun durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Ödül töreninde röportaj verdiği sırada fenalaşarak sevenlerini endişelendiren usta oyuncu Şerif Sezer'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Sezer'in kızı Deniz Arna, annesinin durumunun iyi olduğunu “Anacığım iyi, kesin bilgi” sözleriyle duyurdu.

Şerif Sezer, katıldığı ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada aniden rahatsızlandı. Çevresindekilerin yardımıyla oturtulan usta oyuncunun yaşadığı anlar sevenlerini endişelendirdi.

“BİR ANDA TANSİYONUM ÇIKTI”

Rahatsızlığının ardından kendisini toparlayan Sezer, yaşadıklarını “Bir anda tansiyonum çıktı, gözlerim karardı” sözleriyle anlattı.

KIZINDAN YENİ AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Şerif Sezer'in sağlık durumuna ilişkin yeni bilgi kızı Deniz Arna'dan geldi. Arna, annesinin iyi olduğunu belirterek “Anacığım iyi, kesin bilgi” açıklamasını yaptı.

Böylece ödül gecesindeki rahatsızlığının ardından merak edilen Şerif Sezer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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