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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'nun adı gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin deneyimli teknik adamla anlaşmaya vardığı ve Conceiçao'nun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öne sürülürken, futbolseverler de Portekizli teknik direktörün kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Sergio Conceiçao kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Sergio Conceiçao kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR?

Sergio Paulo Marceneiro da Conceição, 15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz'in Coimbra kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde Portekiz'in yanı sıra İtalya, Belçika, Yunanistan ve Kuveyt'te forma giyen Conceiçao, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yöneldi.

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Portekizli çalıştırıcı, farklı kulüplerde görev yaptıktan sonra 2017'de Porto'nun başına geçti. Yedi sezon boyunca Portekiz ekibini çalıştıran Conceiçao, kariyerinin en uzun ve en başarılı dönemini burada geçirdi.

SERGIO CONCEIÇAO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

15 Kasım 1974 doğumlu olan Sergio Conceiçao, 2 Kasım 2026 itibarıyla 51 yaşındadır. Portekizli teknik direktör, ülkenin Coimbra kentinde dünyaya geldi.

SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyerinde Portekiz, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan'da görev yapan Sergio Conceiçao'nun çalıştırdığı takımlar ve görev dönemleri şöyle:

Olhanense (2012-2013)

Académica (2013-2014)

Braga (2014-2015)

Vitória Guimarães (2015-2016)

Nantes (2016-2017)

Porto (2017-2024)

Milan (2024-2025)

Al-Ittihad (2025-2026)

Porto'da yedi sezon görev yapan Conceiçao, daha sonra Milan'ın başına geçti. İtalyan ekibindeki görev sürecinin ardından Ekim 2025'te Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile anlaşan teknik adamın sözleşmesi, kulübün 2 Haziran 2026 tarihli açıklamasıyla sona erdi.

SERGIO CONCEIÇAO NASIL BİR TEKNİK DİREKTÖR?

Sergio Conceiçao, takımlarında yüksek tempo, fiziksel mücadele ve önde baskı anlayışını ön plana çıkaran teknik direktörler arasında gösteriliyor. Özellikle Porto döneminde rakip takımın geriden oyun kurmasını zorlaştıran baskılı bir savunma düzeni uyguladı.

Portekizli çalıştırıcı, genellikle 4-4-2 dizilişini tercih etse de rakibin oyun yapısına göre farklı formasyonlara yönelebiliyor. Savunma ile orta saha arasındaki mesafeyi dar tutmayı, topu kazandıktan sonra hızlı hücuma çıkmayı ve kanat oyuncularını hücum organizasyonlarına dahil etmeyi amaçlayan bir oyun anlayışına sahip.

SERGIO CONCEIÇAO KAÇ KUPA KAZANDI?

Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa kazandı. Portekizli teknik adam, bu başarıların 11'ini Porto'nun başında elde ederken Milan ile de İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

Porto ile kazandığı kupalar:

3 Portekiz Ligi şampiyonluğu

4 Portekiz Kupası

3 Portekiz Süper Kupası

1 Portekiz Lig Kupası

Milan ile kazandığı kupa:

- 1 İtalya Süper Kupası (2025)

Böylece Conceiçao'nun kariyerindeki kupa sayısı 12'ye ulaştı.

SERGIO CONCEIÇAO FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Sergio Conceiçao'nun adı öne çıktı. 2 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan haberlerde, sarı-lacivertli yönetimin Portekizli teknik adamla anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği iddia edildi.

Gerçek Gündem'in HT Spor'a dayandırdığı haberde tarafların mutabakata vardığı aktarılırken, Conceiçao'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğuna ilişkin kulüpten yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle anlaşma ve göreve başlama sürecine ilişkin iddiaların kulüp tarafından doğrulanması bekleniyor.