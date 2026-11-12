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Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu belirtilen Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Peki, Sercan Sayal hangi örgüte bağlı? Detaylar...

SERCAN SAYAL HANGİ ÖRGÜTE BAĞLI?

İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Sercan Sayal, "yeni nesil organize suç örgütü" elebaşı olarak nitelendirildi. Ancak paylaşılan açıklamada örgütün özel adına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi. Bu nedenle Sercan Sayal'ın bağlı olduğu suç örgütünün adı, mevcut açıklamada belirtilmiş değil.

Bakanlığa göre Sayal, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Yunanistan'da yakalandı.

SERCAN SAYAL NEDEN ARANIYORDU?

Sercan Sayal'ın tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı bildirildi.

Yapılan çalışmalarda Sayal hakkında 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu, İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, bir kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

SERCAN SAYAL TÜRKİYE'YE NASIL GETİRİLDİ?

İade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sercan Sayal, Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından Türk Hava Yollarının TK1844 sefer sayılı uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Sayal, Interpol ve KOM İzmir ekiplerince uçaktan alınarak işlemleri için İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir'e götürülmesi beklenen Sayal'ın, hakkında bulunan suçlamalar kapsamında işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN SERCAN SAYAL AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan'dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik. Yılbaşından bu yana 45 ülkeden 189'u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz. Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletin erişemeyeceği kadar uzakta değildir."

Çiftçi, Sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hiçbir çeteye, haramiye ve suçluya kaçış yok. Türk adaletinin ve devletimizin kararlılığından kurtulamayacak, eninde sonunda ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hesap verecekler."

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN SERCAN SAYAL AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile 1 Eylül'de gerçekleştirdiği görüşmede sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesine ilişkin süreçleri ele aldığını, Türkiye'ye teslimleri beklenen kişilere yönelik talepleri ilettiğini hatırlattı.

Gürlek, bu görüşmede iadesini gündeme getirdiği kişilerden biri olan Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye tesliminin sağlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerimiz arasındaki adli işbirliğinin somut bir sonucu olan bu gelişmeye sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Sayın Floridis'e ve Yunanistan makamlarına teşekkür ediyorum. Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılığımıza engel olmasına izin vermeyecek, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."