Türkiye basınının en tanınmış isimlerinden biri olan Saygı Öztürk, gazetecilik kariyerine lise yıllarında başlamış ve yarım asırdan fazla süredir kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, Saygı Öztürk kimdir? Saygı Öztürk kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SAYGI ÖZTÜRK KİMDİR?

Saygı Öztürk, 1955 yılında Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. Lise yıllarında gazeteciliğe adım atan Öztürk, yerel Yerköy Gazetesi'nde çalışarak meslek hayatına başlamıştır. Bu dönemde Hürriyet Haber Ajansı için de muhabirlik yapan Öztürk, kısa sürede yerel haberlerdeki başarısıyla dikkat çekmiştir.

1978 yılında Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda göreve başlayan Öztürk, 1994 yılına kadar Eğitim ve Güvenlik Haberleri Sorumlusu olarak çalışmıştır. Daha sonra Sabah, Star ve Gözcü gazetelerinde önemli görevler üstlenerek gazetecilik kariyerini sürdürmüştür.

Öztürk, sadece gazetecilikle sınırlı kalmayıp aynı zamanda araştırmacı-yazar kimliğiyle de tanınır. Siyaset, güvenlik ve derin devlet konularında kaleme aldığı kitaplar, Türkiye'de geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir.

SAYGI ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

1955 doğumlu olan Saygı Öztürk, 2025 yılı itibarıyla 70 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyeri boyunca Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan haberlere imza atmıştır. Yaşı ve tecrübesi, onun gazetecilikte güvenilirlik ve derinlik konusunda önemli bir otorite olmasını sağlamıştır.

SAYGI ÖZTÜRK NERELİ?

Saygı Öztürk, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Yozgat ilinde dünyaya gelmiştir. Özellikle Yozgat'ın Yerköy ilçesinde başladığı gazetecilik serüveni, onun yerel haberlerdeki başarısını ulusal basına taşımıştır. Memleketine duyduğu bağlılık ve köklerinden aldığı güç, haberlerinde detaycılığı ve doğruluk arayışını her zaman ön plana çıkarmıştır.

SAYGI ÖZTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

Öztürk, günümüzde hem gazeteci hem de yazar olarak aktif bir şekilde çalışmaktadır. Uzun yıllar boyunca Hürriyet, Sabah, Star ve Gözcü gibi önemli gazetelerde görev alan Öztürk, halen yazdığı köşe yazıları ve araştırma-inceleme kitaplarıyla Türkiye'deki haber ve bilgi akışına katkı sağlamaktadır.

Gazeteciliğin yanı sıra araştırmacı yazar olarak öne çıkan Öztürk, özellikle güvenlik, siyaset ve derin devlet konularında yayımladığı kitaplarla geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Kitaplarından bazıları şunlardır:

Balyoz'da Kumpas

MGK - Dünü ve Bugünü ile Milli Güvenlik Kurulu

Son Babalar

Okyanus Ötesindeki Vaiz

Taşeron Mesih

Ölüm Kuyuları

Belgelerle Ergenekon

33 Kurşun

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu

Kırcı, 5-6-2 Tamam Reis

Madalyalı Mahkûm

Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü

Şemdinli'de Olay Var...

Aynadaki Reis / Sedat Peker'in Sıradışı Yaşamı

Kırmızı Klasör

5-6-2 Tamam Reis... Kırcı, Ağca ve Bir Dönemin Cinayetleri

Kasadaki Dosyalar

Devletin Derinliklerinde