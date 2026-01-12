Samsun okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Samsun'da okul yok mu, 13 Ocak Salı günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Samsun Valiliği tarafından yapılabilecek olası tatil açıklaması sosyal medyanın en çok arananları arasında. 12 Ocak Samsun okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAMSUN HAVA DURUMU

SAMSUN'DA YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR: GECE SAATLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Samsun'da hava durumu yeni haftayla birlikte yağışlı seyrini sürdürüyor. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde pazartesi akşamından itibaren yağmur, gece saatlerinde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Salı günü boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde yerini çok bulutlu havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

SAAT SAAT SAMSUN HAVA DURUMU

Pazartesi akşamı (21.00 – 24.00) saatleri arasında Samsun'da yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 4 derece, hissedilen sıcaklık ise yine 4 derece olacak. Nem oranı yüzde 91 seviyesine ulaşırken, rüzgarın zaman zaman 26 km/saat hıza çıkması bekleniyor.

Salı günü gece yarısından sonra yağış türü değişiyor.

00.00 – 03.00 saatleri arasında karla karışık yağmur etkili olacak.

03.00 – 06.00 ve 06.00 – 09.00 saatleri arasında ise yeniden yağmur bekleniyor. Bu saatlerde sıcaklık 4 derece civarında seyredecek.

Salı sabah ve öğle saatlerinde yağışlı hava devam edecek.

09.00 – 12.00 ve 12.00 – 15.00 aralığında Samsun genelinde yağmur etkili olacak, sıcaklık 4 derece civarında kalacak.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yeniden karla karışık yağmur görülecek.

15.00 – 18.00 ve 18.00 – 21.00 saatleri arasında sıcaklık 3–2 dereceye kadar düşecek.

21.00 – 24.00 saatlerinde ise hava çok bulutlu, sıcaklık 0 derece, hissedilen sıcaklık ise -4 derece olacak.

SAMSUN'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre Samsun'da hafta genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerine yakın seyredecek.

13 Ocak Salı

Kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

En düşük sıcaklık 2 derece,

En yüksek sıcaklık 5 derece olacak.

14 Ocak Çarşamba

Hava parçalı bulutlu.

Gece sıcaklığı -1 dereceye kadar düşerken,

Gün içinde sıcaklık 6 derece seviyelerinde seyredecek.

15 Ocak Perşembe

Parçalı bulutlu hava etkili olacak.

En düşük sıcaklık 0 derece,

En yüksek sıcaklık 9 derece.

16 Ocak Cuma

Samsun'da yeniden yağmurlu hava bekleniyor.

Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında değişecek.

17 Ocak Cumartesi

Yağışlı hava etkisini sürdürecek.

En düşük sıcaklık 5 derece,

En yüksek sıcaklık 8 derece olacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına yaklaşmasıyla birlikte buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyardı. Sürücülerin dikkatli olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması istendi.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.