Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda Şampiyonlar Ligi maçları nasıl, nereden izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şampiyonlar Ligi maçları nasıl, nereden izlenir? Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Münih gibi Avrupa’nın devlerinin mücadele ettiği turnuvada, Türk takımlarının maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığı ve diğer karşılaşmaların hangi platformlardan izlenebileceği futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor, televizyondan ve internetten nasıl canlı izlenebiliyor? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA? ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nasıl ve nereden izlenir? Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftası heyecanı yaşanıyor. Bu akşam Galatasaray'ın RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlayacak olması, turnuvanın yayın bilgilerini yeniden gündeme taşıdı. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye'deki yayın bilgileriyle ilgili tüm detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları TRT'de bulunuyor. TRT, Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını da 2024-2025 sezonundan itibaren üç sezonluğuna satın aldı. 2026-2027 sezonu, bu anlaşmanın son yılı olarak kayıtlara geçiyor. Bu kapsamda Şampiyonlar Ligi maçları, TRT kanalları ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşuyor.

TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının maçları, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Haftanın öne çıkan bazı karşılaşmaları da TRT 1 ya da TRT Spor üzerinden ekrana geliyor. Böylece futbolseverler, temsilcilerimizin Avrupa'daki mücadelesini herhangi bir ücret ödemeden takip edebiliyor.

DİĞER ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanmayan Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Platform, aynı saatte oynanan çok sayıda maçı farklı canlı yayın kanalları aracılığıyla futbolseverlere sunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

TRT 1 ve TRT Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Dijital platform kullanıcıları ise TRT 1'e Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanaldan ulaşabiliyor. TRT 1 HD için güncel uydu bilgileri ise şöyle:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794 MHz

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

ŞAMPİYONLAR LİGİ İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi maçlarını internet üzerinden izlemek isteyenler, tabii platformunu kullanabiliyor. tabii'nin mobil uygulaması iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebiliyor. Platforma bilgisayardan internet sitesi üzerinden, akıllı televizyonlardan ise TV uygulaması aracılığıyla ulaşmak mümkün. Platformu kullanmak için ücretsiz bir üyelik oluşturulması gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında maçlar genellikle salı ve çarşamba akşamları oynanıyor. Karşılaşmalar Türkiye saatiyle çoğunlukla 22.00'de başlarken, bazı haftalarda 19.45'te başlayan erken maçlar da programda yer alıyor.

BU AKŞAM GALATASARAY - BARCELONA MAÇI VAR

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk ediyor. Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

YARIN ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI OYNANACAK

Türkiye'nin diğer Şampiyonlar Ligi temsilcisi Fenerbahçe ise yarın İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak. 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşma da TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.