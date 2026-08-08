Salah Göztepe maçında oynayacak mı? Salah neden yok?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına kısa süre kala Göztepe ile Trabzonspor, İzmir'de özel bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, yalnızca iki takımın sezon öncesi durumunu görmesi açısından değil, aynı zamanda İsmail Köybaşı'nın futbol kariyerine veda edecek olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Bugün saat 20.00'de başlayacak mücadelede futbolseverlerin en fazla merak ettiği konuların başında ise Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın forma giyip giymeyeceği geliyor. Peki, Salah neden yok? Salah Göztepe maçında oynayacak mı? Detaylar...

SALAH GÖZTEPE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Göztepe ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçında gözlerin çevrildiği isim Mohamed Salah olacak. Trabzonspor'un yeni transferinin İzmir'deki mücadelede forma giyip giymeyeceği taraftarların en çok araştırdığı konu olarak öne çıkıyor.

Salah'ın karşılaşmada görev alması halinde bu mücadele, Mısırlı yıldızın Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıkması anlamına gelecek. Ancak maç öncesi mevcut bilgiler doğrultusunda Salah'ın kesin olarak ilk 11'de yer alacağına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla karşılaşma başlamadan önce Salah'ın oynayacağını kesinleştiren bir bilgi vermek doğru olmayacaktır.

SALAH NEDEN YOK?

Mevcut doğrulanabilir bilgiler yalnızca Salah'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır formasıyla Arjantin'e karşı son 16 turunda oynadığı ve Trabzonspor'un yeni transferi olarak Göztepe karşısında ilk kez bordo-mavili formayı giyme ihtimalinin bulunduğu yönünde.

İSMAİL KÖYBAŞI İÇİN FUTBOLA VEDA GECESİ

Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasının bir diğer önemli hikâyesi ise İsmail Köybaşı olacak. İzmir'de oynanacak özel mücadelede Köybaşı son kez sahaya çıkarak profesyonel futbol kariyerine nokta koyacak.

Bu nedenle karşılaşma, klasik bir sezon öncesi hazırlık maçından farklı bir anlam taşıyor. Göztepe ve Trabzonspor yeni sezon öncesinde kadrolarını test ederken, futbolseverler de Köybaşı'nın kariyerindeki son maça tanıklık edecek.

Köybaşı'nın son kez forma giyeceği mücadele için iki takımın karşı karşıya gelmesi, karşılaşmanın sportif boyutunun yanında futbol kariyerine veda açısından da özel bir gece olmasını sağlıyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Trabzonspor arasındaki hazırlık karşılaşması bugün İzmir'de oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20.00 olarak açıklandı.