Sakıncalı 5. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Güncelleme:
Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin üstlendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday. Peki, Sakıncalı 5. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata karşı dimdik duran Süreyya'nın adalet ve intikam uğruna verdiği çarpıcı mücadeleyi konu alıyor. Öfke, kayıp ve dayanışmanın iç içe geçtiği bu hikâye; güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor. Peki, Sakıncalı 5. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SAKINCALI KONUSU NE?

"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın ( Özge Özpirinçci ) adalet ve intikam arasındaki ince çizgide yürüyen çarpıcı mücadelesini anlatıyor. Kayıp, öfke ve vicdan duygularının iç içe geçtiği bu derin yolculuk, seyirciyi güçlü bir kadının yeniden doğuşuna tanık edecek.

SAKINCALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Özpirinçci ve Bademci'ye; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlık, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Süreyya, Gonca'nın evinin taranmasıyla peşinde kim olduğunu bulmaya çalışacaktır. Bu esnada Çetin onu korumak için gelir ama Süreyya'nın korkusu yoktur, Çetin'den işin içinde kimlerin olduğunu ve oğlunun katilini öğrenmek ister ama Çetin isim vermez. Diğer yandan Nazım, Çetin'in Memduh'un gözünden düşmesi için büyük bir oyun oynar. Çetin ise Süreyya'nın evini kimin taradığını bulmak için Memduh'un karşısına çıkar. Çetin, Faysal ve Nazım'ın teknelerine polis baskın yapar. Gonca'nın ve Kiraz'ın da yanına gelmesiyle Süreyya, Nazım'ın oynadığı oyunu çözer ve oğlunun intikamını için yola çıkar. Finalde ise Süreyya Nazım'ı, Faysal'ı ve Çetin'i şok edecek bir eyleme geçecektir.

Karakterler:

• Özge Özpirinçci – Süreyya

• Salih Bademci – Çetin

• Cem Bender – Nazım

• Nihal Yalçın – Berfin

• Olgun Toker – Faysal

• Berk Bakioğlu – Ayaz

• Asiye Dinçsoy – Gonca

• Seray Özkan – Eliz

• Beyti Engin – İhsan

SAKINCALI DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Sakıncalı dizisini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Süreyya, Nazım'ın ona oynadığı büyük oyun karşısında çaresiz kalır, işlemediği bir suçtan tutuklu yargılanır. Fakat bu felaket Süreyya için aslında umudun başlangıcı olacaktır. Hapishanede olan Gonca, Süreyya'nın yanında yer alacaktır. Diğer yandan Çetin, Süreyya'yı korumak için Memduh'u karşısına almıştır ve Çetin ile Nazım gerilimi tırmanmaktadır. Bu gerilimin ortasında kalan Faysal'ın ise imdadına her zaman olduğu gibi Berfin yetişecektir. Süreyya hapisten bir avukatın yardımı ile çıkar, yardım edenin kim olduğunu ise Nazım'dan öğrenir. Nazım'a karşı boyun eğmeyen Süreyya, tanımadığı bir mahalleye sığınır. Mücadeleye devam etmekte kararlıdır ama Faysal ve Memduh Süreyya'ya cesaretinin bedelini ödetecektir.

