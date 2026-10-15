Sakarya yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma Sakarya’da üniversiteler tatil mi?

16 Ekim Cuma Sakarya'da üniversiteler tatil mi sorusu da yanıt buldu. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), rektörlük kararlarıyla cuma günü derslere bir gün ara verdi. Kentte günlerdir süren yağışlar Sapanca'da dereleri taşırırken, Fevziye Mahallesi'nde dere kenarındaki bir villa çökerek dereye düştü. Sakarya'da okullar kaç gün tatil olacak? Tüm detaylar haberimizde…

SAKARYA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. Sakarya Valiliği, 16 Ekim 2026 Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Böylece Sakarya'da okullar üst üste ikinci gün tatil edilmiş oldu. Kentte 15 Ekim Perşembe günü de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasıyla eğitime ara verilmişti.

SAKARYA'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Valiliğin açıklamasına göre karar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısı doğrultusunda alındı. Sakarya genelinde cuma günü de kuvvetli yağış beklenirken, Valilik yağışların günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğinin sağlanması amacıyla resmi ve özel tüm okullarda eğitime bir gün daha ara verildi.

16 EKİM CUMA SAKARYA'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Evet. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), rektörlük kararlarıyla 16 Ekim Cuma günü derslere bir gün ara verdi. Üniversite öğrencilerinin, telafi derslerine ilişkin bilgilendirmeler için fakülte ve bölüm duyurularını takip etmesi gerekiyor.

SAKARYA'DA KİMLER İDARİ İZİNLİ?

Valilik kararı kapsamında kamu kurumlarında görev yapan bazı personel de cuma günü idari izinli sayılacak. Anaokulu ya da ilkokula giden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile engelli, ağır hastalığı bulunan ve hamile çalışanlar izin kapsamına alındı. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu ise birim amirleri tarafından değerlendirilecek.

SAPANCA'DA DERELER TAŞTI, VİLLA ÇÖKTÜ

Sakarya'da etkili olan sağanak en çok Sapanca'yı etkiledi. İlçede Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık dereleri taştı. Fevziye Mahallesi'nde dere kenarında bulunan iki katlı bir villa, suyun debisinin yükselmesiyle çökerek dereye düştü. İlçede bazı köprü geçişleri de çökerken, çok sayıda ev ve siteyi su bastı.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE DE OKULLAR YARIN TATİL

Cuma günü okulların tatil edildiği tek il Sakarya değil. İstanbul Valisi Davut Gül, okul binalarında temizlik, bakım ve güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi için tatilin 16 Ekim Cuma gününü de kapsadığını açıkladı. Kocaeli Valiliği de il genelindeki tüm eğitim kurumlarında cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Böylece üç ilde de okullar hafta sonuyla birlikte dört gün tatil olacak.

PAZARTESİ OKULLAR AÇIK MI?

Sakarya Valiliği'nin açıklaması yalnızca 16 Ekim Cuma gününü kapsıyor. Yeni bir karar açıklanmadığı sürece okulların 19 Ekim Pazartesi günü normal programla eğitime devam etmesi bekleniyor. Öğrenci ve velilerin, olası yeni kararlar için Sakarya Valiliği ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi kanallarını takip etmesi öneriliyor.