Sakarya okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sakarya'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi dersler iptal mi edildi? Marmara üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sakarya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 12 Ocak Sakarya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAKARYA HAVA DURUMU

Sakarya: Marmara'nın Doğusunda Kış Alarmı

Sakarya, 12-16 Ocak tarihleri arasında Marmara üzerinden gelen soğuk hava sistemlerinin etkisiyle hareketli bir hafta geçirecek. Özellikle haftanın sonuna doğru yağışların kuvvetlenmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının yoğunlaşması öngörülüyor.

12-13 Ocak: Soğuk ve Nemli Hava Pazartesi günü Sakarya genelinde bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 8-9 derece seviyelerinde ölçülürken, nem oranının yüksekliği soğuğu daha fazla hissettirecek. 13 Ocak Salı günü hafif sağanak geçişleri bekleniyor. Şehir merkezinde yağışlar yağmur şeklinde görülse de, Kartepe ve çevre yüksek bölgelerde karla karışık yağmur etkisini hissettirmeye başlayacak.

14-15 Ocak: Şiddetli Yağmur ve Rüzgar 14 Ocak Çarşamba günü Sakarya için haftanın en kritik günlerinden biri olacak. Meteorolojik verilere göre bölgede yerel olarak kuvvetli yağmur geçişleri bekleniyor. Bu durum, şehir içi ulaşımda aksamalara ve su birikintilerine yol açabilir. Perşembe günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar gündüz 7, gece ise 3 derece civarında kalacak.

16 Ocak: Yükseklerde Kar ve Buzlanma 16 Ocak Perşembe günü itibarıyla soğuma derinleşecek. Sakarya'nın yüksek kesimlerinde, özellikle Akyazı ve Hendek'in köylerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Şehir merkezinde ise yağmurun devam etmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde görülecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması, kış lastiği ve zincir gibi önlemleri ihmal etmemesi hayati önem taşıyor.

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.