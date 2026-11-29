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Sakarya elektrik kesintisi 30 Kasım listesi, hangi mahallelerde elektrik olmayacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği, SEDAŞ'ın planlı kesinti programına göre ilçe ilçe derlendi. Uzun süreli kesinti yaşanacak bölgelerde ev ve iş yeri sahiplerinin günlük planlarını kesinti saatlerine göre yapmaları öneriliyor.

ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adapazarı'nda Aralık, Evrenköy, Karakamış, Karapınar ve Yazlık mahallelerinde elektrikler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesilecek. Merkezdeki mahallelerde ise kısa süreli ve kademeli kesintiler yapılacak.

Yenidoğan Mahallesi'nde kesinti 09.00 ile 10.00 saatleri arasında olacak. Yeni Cami Mahallesi'nde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Papuççular, Tığcılar ve Yenigün mahallelerinde kesinti 11.00 ile 12.00 saatleri arasında sürecek. Yağcılar Mahallesi'nde 13.00 ile 14.00 saatleri arasında çalışma yapılacak. Yenigün Mahallesi'nin bazı sokaklarında ise 14.00 ile 17.00 saatleri arasında kademeli kesinti uygulanacak.

FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ferizli'de Değirmencik, Devlet, İnönü, İstiklal, Akçukur, Merkez ve Sinanoğlu mahallelerinin belirli bölgelerinde elektrikler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında verilemeyecek. Ferizli Sanayi Sitesi ve Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresi de kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Söğütlü'de Maksudiye Mahallesi'nin belirli cadde ve sokaklarında elektrikler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesilecek.

KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karasu'da Aziziye Mahallesi'nde kesinti 09.00 ile 10.00 saatleri arasında olacak. Kuzuluk Mahallesi'nde elektrikler 09.00 ile 12.00 saatleri arasında verilemeyecek. Manavpınarı Mahallesi'nde ise kesinti 11.00 ile 15.30 saatleri arasında sürecek.

SAKARYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

SEDAŞ'ın programına göre Sakarya'daki uzun süreli kesintiler saat 17.00'de sona erecek. Adapazarı'nın Aralık, Evrenköy, Karakamış, Karapınar ve Yazlık mahalleleri, Ferizli ve Söğütlü Maksudiye'de elektrikler 17.00'de gelecek. Merkezdeki kısa kesintiler ise bir saat içinde tamamlanacak. Çalışmalar erken biterse elektrikler bildirilen saatten önce verilebilir. Olumsuz hava koşulları veya teknik sorunlar nedeniyle süre uzayabilir.

1 ARALIK'TA DA KESİNTİ VAR

SEDAŞ'ın programına göre 1 Aralık Salı günü de Sakarya'da kesintiler sürecek. Adapazarı Şirinevler Mahallesi'nde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında kesinti olacak. Serdivan'da Kemalpaşa Mahallesi 10.00 ile 11.00, Bahçelievler 11.00 ile 12.00, İstiklal ise 13.00 ile 14.00 saatleri arasında etkilenecek.

Ferizli'de Damlık, Gündoğan, İnönü ve Kemalpaşa mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Söğütlü'de Türkbeylikkışla Mahallesi'nde kesinti 09.00 ile 17.00 saatleri arasında sürecek. Cami Cedit, Gündoğan ve Orta mahallelerinde ise kesinti 13.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak.

SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Planlı kesintiler SEDAŞ'ın resmi internet sitesindeki "Planlı Kesintiler" bölümünden sorgulanabiliyor. İl, ilçe ve mahalle seçildiğinde adrese özel kesinti bilgisi görüntüleniyor. SEDAŞ'ın mobil uygulaması ve e-Devlet Kapısı'ndaki elektrik kesintisi sorgulama hizmeti de kullanılabilir. Abonelere kesinti öncesinde SMS ile bilgilendirme gönderiliyor.

ELEKTRİK ARIZA HATTI 186

Planlı listede yer almayan bir kesinti yaşanırsa ya da elektrikler bildirilen saatte gelmezse 186 Elektrik Arıza Hattı aranabilir. Arıza ihbarı sırasında adres bilgisinin ve tesisat numarasının hazır olması işlemi hızlandırıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kesinti öncesinde cep telefonu, powerbank ve şarjlı cihazların doldurulması öneriliyor. Buzdolabı kapağını kesinti boyunca gereksiz yere açmamak gıdaların bozulmasını önlüyor. Elektrikler geri geldiğinde oluşabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı elektronik cihazların fişlerinin çekili tutulması tavsiye ediliyor. Kesinti saatlerinde asansör kullanılmaması ve aydınlatma için mum yerine el feneri tercih edilmesi de alınabilecek basit güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.