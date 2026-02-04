Sahipsizler 47. bölüm full HD tek parça nereden izlenir?

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin dramatik öyküsünü anlatan Sahipsizler, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) yaşam mücadelelerine odaklanıyor. Her biri kendi acısıyla yüzleşirken, aile bağlarının gücünü korumaya çalışan kardeşler, tüm zorluklara rağmen yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Peki, Sahipsizler 47. bölüm tek parça izleme bağlantısı paylaşıldı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ormanlık alanda fenalaşan Azize, Devran tarafından apar topar hastaneye yetiştirilir. Bebeğini kaybetme korkusuyla sarsılan Azize'nin duyduğu kalp atışları, Alaz ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Doktorun "altı haftalık hamilelik" müjdesi ailede büyük bir sevinç yaratırken, bu haber bebekten ve Devran'dan kurtulmak isteyen Hazar ve Bade cephesinde büyük bir krize neden olur.

Hem Devran hem Hamiyet ve Yavuz, Azize'nin hamileliği için adak adamıştır. Ancak Azize, eve davul zurnayla getirilen koçun kesilmesine karşı çıkar; onun adak için farklı planları vardır.

Bu sırada Pervin, oğlu Hazar'ı bir an önce evlendirmek ister ve Melis'i "aşiret gelini" yapmak için bir teklifte bulunur. Azize'nin sağlığına kavuşması ve bebek haberi şerefine yalıda büyük bir aile yemeği düzenlenir. Tüm aile kutlama masasında bir araya gelmişken, intikam yemini eden Tufan ve adamları yalıyı kuşatır.

Devran, karısına verdiği "elini kana bulamama" sözü ile intikam hırsı arasında kalır. Alazların ve ailesinin geleceği için geri dönüşü olmayan bir seçim yapmak zorundadır.

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Anne ve babalarının ani ölümüyle altüst olan altı kardeşin yaşam mücadelesi, dizinin ana temasını oluşturuyor. Azize, Cemo ve Zeliha, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için hem ebeveyn hem de koruyucu rolünü üstleniyor.

Mardin'de başlayan masum bir aşkın gölgesi, İstanbul'un karmaşık düzeninde kardeşlerin kaderini belirliyor. Dizi, sevginin ve aile bağlarının her türlü zorluğa rağmen ayakta kalabileceğini gözler önüne seriyor. Dramla harmanlanmış güçlü bir hikâye üzerinden, izleyicilere hem umut hem de derin duygular yaşatıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR

Sahipsizler dizisinin tüm bölümleri, diziye ait resmi yayın platformları üzerinden yüksek çözünürlükte ve tek parça olarak izlenebiliyor. Yeni bölüm yayınlandığında izleyiciler, dizinin güncel gelişmelerine anında ulaşabiliyor.