Sahipsizler 44. bölüm full HD tek parça nereden izlenir?

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin dramatik öyküsünü anlatan Sahipsizler, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) yaşam mücadelelerine odaklanıyor. Her biri kendi acısıyla yüzleşirken, aile bağlarının gücünü korumaya çalışan kardeşler, tüm zorluklara rağmen yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Peki, Sahipsizler 44. bölüm tek parça izleme bağlantısı paylaşıldı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemo'nun Haşmet'i vurmasıyla iki aile arasındaki gerilim geri dönülmez bir noktaya taşınır. Haşmet hastanede ölümle pençeleşirken, Cemo'nun attığı bu adım herkesin kaderini bir günde değiştirir. Bir yanda oğlunu ne pahasına olursa olsun korumaya yeminli Bala, diğer yanda ise doğru olanın hatanın bedelini ödemek olduğunu savunan Azize vardır.

Alazlar cephesinde ise fırtına dinmez. Vahap ve Pervin, oğulları Devran ve Hazar'ı aynı masaya oturtarak aşireti birlikte yönetmelerini ister. Ancak aşiretin geleceği konusunda ters düşen iki kardeşten Devran, Hazar'ın aksine aşireti kirli işlerden arındırmak istemektedir. Hazar ise Cemo'nun yarattığı kaosu fırsata çevirerek sessizce kendi planını hayata geçirmeye hazırlanır.

Öte yandan ailesi, Yusuf'un Zeliha'yı hayatından tamamen çıkarması için baskı kurarken; Yusuf, ailesi ile sevdiği kadın arasında ağır bir sınavdan geçer. Cemo ise kaçmakla teslim olmak arasında gidip gelirken, alacağı karar her şeyin seyrini belirleyecektir.

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Anne ve babalarının ani ölümüyle altüst olan altı kardeşin yaşam mücadelesi, dizinin ana temasını oluşturuyor. Azize, Cemo ve Zeliha, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için hem ebeveyn hem de koruyucu rolünü üstleniyor.

Mardin'de başlayan masum bir aşkın gölgesi, İstanbul'un karmaşık düzeninde kardeşlerin kaderini belirliyor. Dizi, sevginin ve aile bağlarının her türlü zorluğa rağmen ayakta kalabileceğini gözler önüne seriyor. Dramla harmanlanmış güçlü bir hikâye üzerinden, izleyicilere hem umut hem de derin duygular yaşatıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

