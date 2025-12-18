Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılı için planlanan uzman erbaş alımlarıyla genç ve dinamik adaylara kariyer fırsatı sunuyor. Bu alımlar, Türkiye'nin deniz güvenliğini güçlendirmek ve yetenekli personeli bünyesine katmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı ne zaman, şartlar neler? Sahil Güvenlik Komutanlığı alımına kimler başvurabilir, kaç kişi alınacak? İşte tüm detaylar:

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLAR NELER?

2025 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 350 uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, 19-29 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Başvurular için https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu adresi kullanılacak.

Adaylar, başvuru öncesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.sg.gov.tr üzerinden yayınlanan bilgilendirme kılavuzunu dikkatle incelemelidir. Bu kılavuzda başvuru süreci, sınav aşamaları ve gerekli belgeler detaylı şekilde açıklanmaktadır.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı alımına kimler başvurabilir sorusu, adaylar için en kritik kriterleri belirliyor. İşte başvurabilecek adaylar için şartlar:

Türk vatandaşı ve erkek olmak: Başvuru hakkı yalnızca Türk vatandaşlığına sahip erkek adaylar için geçerlidir.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak: Eğitim kriteri olarak lise veya dengi okul mezunu olmak gerekmektedir.

Yaş kriteri: 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olmak gereklidir. (01 Ocak 1998 ve sonrasında doğanlar başvurabilir.)

Askerlik şartı: Adayın askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak tamamlamış veya devam ediyor olması gerekir.

Terhis süresi: Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için terhisten itibaren 5 yıl geçmemiş olmalıdır. (19 Aralık 2020 ve sonrası terhis olanlar)

Uygun nitelik belgesi: Askerlik hizmetini sürdüren adayların kılavuzda belirtilen uygun nitelik belgesini alması gerekir.

Sınav ve değerlendirme aşamaları: Yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dahil), uygulamalı sınav ve mülakat aşamalarında başarılı olunması gerekmektedir.

Sağlık raporu: Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilen hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık raporu almak zorunludur.

Güvenlik soruşturması: Başvuru sahiplerinin güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

Askerî ilişki ve istihdam durumu: Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak çalışmamış olmak gerekir.

Diğer şartlar: Kılavuzda belirtilen diğer kriterleri taşıyor olmak gerekmektedir.

350 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 uzman erbaş alımları için başvurular, tamamen e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru süreci şöyle işlemektedir:

Başvurular 19-29 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru linki: https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu

Adaylar, başvuru öncesinde mutlaka Sahil Güvenlik Komutanlığı Bilgilendirme Kılavuzu (Aralık 2025) incelemelidir.

Başvuru sırasında kişisel bilgiler, eğitim durumu ve askerlik bilgileri eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.

Başvuru tamamlandıktan sonra adaylar, belirlenen sınav ve mülakat aşamalarına çağrılacaktır.

Başarılı adaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak göreve başlayacaktır.