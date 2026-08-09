Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Sağlık Oluversin Gari’nin konusu ve oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum ve Suat Sungur gibi isimlerin rol aldığı filmde, arkeolog Güney’in tarihi bir alanda otel yapılmasını engellemek için verdiği mücadele ve bu süreçte yaşadığı aşk hikâyesi anlatılıyor. İşte Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları, konusu ve çekim yeri hakkında merak edilenler.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Televizyon ekranlarında yayınlanan Sağlık Oluversin Gari filmi, eğlenceli hikâyesi ve Ege'nin doğal güzellikleriyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. 2021 yılında çekilen yapım, romantik komedi türündeki hikâyesiyle öne çıkıyor. Peki, Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler ve filmin konusu ne? İşte yapımla ilgili merak edilen tüm detaylar.