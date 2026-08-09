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Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sağlık Oluversin Gari filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasıyla birlikte sinemaseverlerin gündeminde yer aldı. Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar’ın kaleme aldığı yapımın çekimleri Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleştirildi. 2021 yılında çekilen film, Ege atmosferi ve komedi ağırlıklı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Peki, Sağlık Oluversin Gari filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Sağlık Oluversin Gari’nin konusu ve oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum ve Suat Sungur gibi isimlerin rol aldığı filmde, arkeolog Güney’in tarihi bir alanda otel yapılmasını engellemek için verdiği mücadele ve bu süreçte yaşadığı aşk hikâyesi anlatılıyor. İşte Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları, konusu ve çekim yeri hakkında merak edilenler.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Televizyon ekranlarında yayınlanan Sağlık Oluversin Gari filmi, eğlenceli hikâyesi ve Ege'nin doğal güzellikleriyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. 2021 yılında çekilen yapım, romantik komedi türündeki hikâyesiyle öne çıkıyor. Peki, Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler ve filmin konusu ne? İşte yapımla ilgili merak edilen tüm detaylar.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sağlık Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirildi. Ege'nin doğal ve tarihi dokusundan yararlanılan filmde bölgenin çeşitli noktaları çekim mekânı olarak kullanıldı. Milas'ın kendine özgü atmosferi, filmin hikâyesine de önemli bir görsel katkı sağladı.

Filmde Ege'nin doğal güzellikleri, tarihi alanları ve yöresel yaşamından çeşitli görüntülere yer verilirken, izleyicilere bölgenin atmosferini yansıtan sahneler sunuluyor.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sağlık Oluversin Gari, 2021 yılında çekildi. Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın oturduğu filmin senaryosunu Murat Gürvardar kaleme aldı. Yapım, aynı yıl televizyon izleyicisiyle buluştu.

Film, Ege'de geçen hikâyesi ve komedi unsurlarıyla dikkat çekerken, çevre ve tarihi miras konularını da hikâyenin içerisine taşıyor.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sağlık Oluversin Gari filminde arkeolog Güney'in, tarihi bir alanda otel yapılmasını engellemek için verdiği mücadele anlatılıyor. Güney, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması gerektiğini düşünürken karşısına farklı engeller çıkar.

Güney'in tarihi alanı koruma çabaları devam ederken yaşadığı aşk da hikâyenin önemli parçalarından birini oluşturuyor. Film, çevre ve tarih bilincini romantik ve komedi unsurlarıyla bir araya getiriyor.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sağlık Oluversin Gari filminin oyuncu kadrosunda genç ve deneyimli birçok oyuncu yer alıyor. Filmin başrollerini Birand Tunca ve Aslıhan Malbora paylaşırken kadroda Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum ve Suat Sungur gibi isimler de bulunuyor.

Filmin öne çıkan oyuncuları arasında:

• Birand Tunca

• Aslıhan Malbora

• Tuğba Melis Türk

• Halil İbrahim Kurum

• Suat Sungur

yer alıyor.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ HAKKINDA

2021 yapımı Sağlık Oluversin Gari, Muğla'nın Milas ilçesinde çekilen romantik komedi türündeki yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. Film, arkeolog Güney'in tarihi bir bölgenin otelleşmesini önlemek için verdiği mücadeleyi konu alırken, bu mücadele sırasında gelişen aşk hikâyesini de izleyiciye aktarıyor.

Ege'nin doğal ve tarihi atmosferi içerisinde geçen film, hem komedi hem de romantik unsurları bir arada sunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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