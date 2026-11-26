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Saadet Partisi, kamuoyunda gündeme gelen fon yolsuzluğu iddialarının araştırılması ve soruşturmada adı geçen kişilerin açıklanması talebiyle Türkiye genelinde imza kampanyası başlattı. “Listeyi Açıklayın, Herkes Hesap Versin!” sloganıyla yürütülen kampanyada hedeflenen imza sayısı ve şu ana kadar toplanan imzalar merak konusu oldu. 81 ilde sürdürülen kampanyaya vatandaşlar, kurulan stantlar ve internet üzerinden katılabiliyor. Peki, Saadet Partisi imza kampanyası nedir, neden başlattı, kaç kişi imzaladı? Detaylar...

SAADET PARTİSİ İMZA KAMPANYASI NEDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan tarafından duyurulan imza kampanyası, 21 Kasım 2026 tarihinde “Listeyi Açıklayın, Herkes Hesap Versin!” sloganıyla başlatıldı.

Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen kampanyada, kamuoyunda gündeme gelen fon yolsuzluğu iddialarının araştırılması, soruşturmada adı geçen kişilerin açıklanması ve sorumluluğu tespit edilen kişilerin yargı önünde hesap vermesi talep ediliyor. Parti teşkilatları, kampanya kapsamında farklı noktalarda stantlar kurarak vatandaşlardan imza topluyor.

SAADET PARTİSİ İMZA KAMPANYASINI NEDEN BAŞLATTI?

Saadet Partisi, fon yolsuzluğu iddialarının bütün yönleriyle araştırılması ve soruşturmada adı geçen kişilerin kamuoyuna açıklanması amacıyla kampanyayı başlattı. Parti, sorumluluğu tespit edilen kişilerin yargı önünde hesap vermesini talep ediyor.

Saadet Partisi, söz konusu işlemler nedeniyle Türkiye ekonomisinin 175 milyar dolar zarara uğradığını ileri sürüyor. Bu rakam, partinin konuya ilişkin iddiası olarak ifade ediliyor.

SAADET PARTİSİ İMZA KAMPANYASINDA KAÇ İMZA TOPLANDI?

Saadet Partisi, Türkiye genelinde yürüttüğü kampanyada toplam 27 milyon 834 bin 693 imzaya ulaşmayı hedefliyor. 25 Kasım 2026 itibarıyla kampanya kapsamında toplanan imza sayısının ise 1 milyonu aştığı bildirildi.

81 ilde devam eden kampanyada parti teşkilatları, kurdukları stantlar ve internet üzerinden imza toplamayı sürdürüyor.

SAADET PARTİSİ İMZA KAMPANYASINA NASIL KATILINIR?

Saadet Partisinin imza kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, parti teşkilatlarının Türkiye genelinde kurduğu stantlara başvurabiliyor. Kampanyaya internet üzerinden katılım sağlamak isteyenler ise listeyiaciklayin.com adresini ziyaret edebiliyor.

SAADET PARTİSİ TOPLANAN İMZALARI NEREYE SUNACAK?

Saadet Partisi, kampanya kapsamında toplanan imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunmayı planlıyor. İmzaların, Anayasa'nın 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakkı kapsamında Meclis Başkanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.

KOCAELİ'DE DE SAADET PARTİSİ İMZA KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR

Saadet Partisinin 81 ilde başlattığı imza kampanyasına Kocaeli teşkilatı da katıldı. Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Recep Sarıdoğan, kampanyaya imza vererek fon yolsuzluğu iddialarının aydınlatılması çağrısında bulundu. Kocaeli'de de sürdürülen çalışmalar kapsamında vatandaşlardan kampanyaya destek vermeleri isteniyor.