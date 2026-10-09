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Galatasaray RAMS Park zemini yenilendi mi sorusu, sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Futbolcuların performansını ve sakatlık riskini doğrudan etkileyen saha zemininin kalitesi, kritik karşılaşmalar öncesinde daha da önem kazanıyor. Peki, RAMS Park'ın çimleri değiştirildi mi, yeni zemin hangi maçta kullanılacak? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

RAMS PARK'TA SAHA ÇİMLERİ DEĞİŞTİ Mİ? GALATASARAY'IN ZEMİNİ YENİLENDİ Mİ?

RAMS Park Galatasaray saha çimleri değişti mi, zemin yenilendi mi? Sezon başından bu yana eleştirilerin odağında yer alan RAMS Park zemininde beklenen yenileme tamamlandı. Eski çimlerin kaldırılmasının ardından sahaya yeni çimler serildi ve stadın son hali görüntülendi. Galatasaray, bu akşam Kasımpaşa karşısında yeni zeminde ilk kez sahaya çıkacak. İşte RAMS Park'taki zemin yenileme çalışmalarıyla ilgili tüm detaylar...

RAMS PARK'TA ÇİMLER DEĞİŞTİ Mİ?

Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta zemin tamamen yenilendi. Yönetim, sahada oluşan tahribatı bölgesel onarımlarla gidermek yerine tüm çim yüzeyini değiştirme kararı aldı. Eski çimlerin kaldırılmasının ardından sahaya yeni çimler serilerek yenileme çalışmaları tamamlandı.

ZEMİN NEDEN YENİLENDİ?

RAMS Park'ın zemini, sezonun başından bu yana hem taraftarların hem de futbol kamuoyunun yoğun eleştirilerine maruz kalıyordu. Yer yer toprak sahayı andıran zemin, Galatasaray'ın teknik oyuncularının oyununu olumsuz etkilerken, futbolcuların sakatlanma riskini de artırıyordu. Zeminin bu hale gelmesinde, yaz aylarında yapılması gereken bakım ve değişim çalışmalarının aksatılmasının etkili olduğu öne sürüldü.

ÇALIŞMALAR KOCAELİ MAÇININ ARDINDAN BAŞLADI

Galatasaray, Kocaeli karşılaşmasının ardından RAMS Park'taki bozuk çimleri tamamen kaldırarak yenileme sürecini başlattı. Milli arayla birlikte stadyumda yaklaşık bir ay boyunca maç oynanmayacak olması, kapsamlı bir yenileme için fırsat yarattı. Bu süreçte sahaya serilen yeni çimlerin, yapay güneş ışığı sistemleriyle desteklenerek güçlendirilmesi planlandı.

"5 EKİM'DE ZEMİN HAZIR OLACAK"

Galatasaray yönetimi, zemin çalışmalarının takvimini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. 25 Eylül'de yapılan açıklamada, RAMS Park zemininin 5 Ekim itibarıyla hazır hale geleceği duyurulmuştu. Çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerledi ve yeni çimlerin serilmesinin ardından stadın güncel görüntüleri paylaşıldı.

YENİ ZEMİNDE İLK MAÇ KASIMPAŞA

Galatasaray, yenilenen zeminde ilk maçını bu akşam Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya karşı oynayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, yeni zeminin ilk sınavı olacak.

BARCELONA MAÇI DA YENİ ZEMİNDE

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının ardından 13 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. Zemin yenileme çalışmalarının temel hedeflerinden birinin, sahayı bu dev karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlamak olduğu belirtiliyor.

İSPANYA SÜPER KUPA İDDİASI GERÇEK DIŞI

Zemin yenileme sürecinde sosyal medyada bazı hesaplar, çalışmaların İspanya Süper Kupa finalinin RAMS Park'ta oynanacak olması nedeniyle yapıldığını iddia etti. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yenileme kararının, tamamen sahadaki tahribatın giderilmesi ve Galatasaray'ın kendi maçlarında daha iyi bir zemine kavuşması amacıyla alındığı vurgulandı.