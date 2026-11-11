Rahmi Turan kimdir? Kara Murat'ın yazarı Rahmi Turan hangi gazeteleri kurdu?

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Rahmi Turan, Sözcü'deki 11 Kasım 2026 tarihli köşe yazısını okurlarından gelen tepkilere ayırdı. Bir önceki yazısında Celal Bayar'ın "Atatürk'ü sevmek millî ibadettir" sözünü hatırlatan Turan, bu kez sözün okurlar arasında nasıl karşılandığını anlattı.

Yazının sahibi, Günaydın gazetesini 1968'de yayına sokan, sonraki yıllarda Tan ile Sabah'ı hazırlayan ve bu işlerin arasında Kara Murat romanlarını da yazan gazeteci. Mesleğe adım atalı yetmiş yıl oldu.

RAHMİ TURAN NE YAZDI?

Rahmi Turan, son yazısında Celal Bayar'ın sözüne okurlardan büyük destek geldiğini yazdı. Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Başkanı Dursun Atılgan onu Almanya'dan aramış ve bu sözü slogan olarak kullanacaklarını söylemiş. Turan yazının devamında Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını bugünkü ekonomik tabloyla karşılaştırdı.

RAHMİ TURAN KİMDİR?

Rahmi Turan, yayın yöneticiliği ve köşe yazarlığıyla tanınan gazeteci ve romancı. Yayın hayatına kazandırdığı gazete sayısı yedi.

Mesleğe 17 yaşında, spor muhabiri olarak başladı. 1989-1990 yıllarında Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğini yaptı; yöneticiliği bıraktıktan sonra aynı gazetede yaklaşık üç yıl köşe yazdı. 2013'ten bu yana Sözcü'de haftada dört gün yazıyor.

RAHMİ TURAN NERELİ?

Rahmi Turan 1939'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi, askerliğini 1960-1961'de yedek subay olarak yaptı.

RAHMİ TURAN HANGİ GAZETELERİ KURDU?

Rahmi Turan ilk yıllarını Yeni Sabah ve Akşam gazetelerinin spor servislerinde geçirdi ve Akşam'da spor sorumlu müdürlüğüne kadar yükseldi. 1967'de Hürriyet'e geçti. Aynı yılın sonunda Son Gazetesi'nin yazı işleri müdürüydü.

Haldun Simavi 1968'de, henüz 29 yaşındaki Turan'ı Günaydın'ın başına getirdi. 26 Kasım 1968'de çıkan gazetenin tirajı kısa sürede bir milyona ulaştı. Turan 1983'te Tan'ı, 1985'te Sabah'ı yayına hazırladı. Bugün, Asabi, Meydan ve Gözcü gazetelerinin kuruluşunda ve yönetiminde de görev aldı. Sözcü'nün kuruluşunda da vardı.

RAHMİ TURAN KARA MURAT'I NE ZAMAN YAZDI?

Rahmi Turan, Kara Murat'ı 1971'de Günaydın gazetesinde başlattı. Çizimlerini Abdullah Turhan'ın yaptığı seri, 3 Ocak 1974'ten sonra haftalık yayımlandı ve 946 sayı çıktı.

Turan'ın 18 ciltlik Kara Murat roman dizisinin dokuz cildi Erler Film tarafından sinemaya uyarlandı, filmlerde Kara Murat'ı Cüneyt Arkın oynadı. Dağların Sesi adlı bir romanı da var.

RAHMİ TURAN HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Rahmi Turan, 1987'de Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın en başarılı gazetecisi seçildi. İlk ödülünü daha 1967'de, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin mizanpaj yarışmasında almıştı. 2011'de Meclis Dergisi onu Yılın Gazetecisi seçti.