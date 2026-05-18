PS6 ne zaman çıkacak 2026?

Oyun severlerin merakla beklediği PlayStation 6 için 2026 çıkış ihtimali yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan yeni raporlar ve sektör analizleri, PS6’nın geliştirme sürecinde önemli aşamaların tamamlandığını öne sürüyor. Peki, PS6 gerçekten 2026 yılında mı çıkacak? İşte PlayStation 6 hakkında ortaya çıkan son bilgiler ve beklentiler.

PLAYSTATION 6 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI: SIZAN ÖZELLİKLER VE ÇIKIŞ TARİHİ GÜNDEM OLDU

Sony tarafından geliştirilen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6, resmi duyuru yapılmadan teknoloji dünyasının en çok konuşulan cihazlarından biri haline geldi. PS5 döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni sızıntılar, PS6’nın şimdiye kadarki en güçlü PlayStation modeli olabileceğini gösteriyor. AMD Zen 6 işlemci mimarisi, RDNA 5 grafik birimi ve yapay zekâ destekli görüntü teknolojileriyle dikkat çeken konsol için çıkış tarihi konusunda ise hâlâ büyük bir belirsizlik bulunuyor.

PS6’NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre PlayStation 6’nın merkezinde “Orion” kod adlı özel bir AMD işlemci yer alacak. 3 nanometre üretim süreciyle geliştirilen bu yeni nesil yonga setinin performans ve enerji verimliliği açısından önemli bir sıçrama sunacağı belirtiliyor.

İşlemci tarafında Zen 6c çekirdekleriyle desteklenen hibrit yapı dikkat çekerken, düşük güç tüketimli çekirdeklerin arka plan işlemlerini üstleneceği ifade ediliyor. Grafik tarafında ise RDNA 5 mimarili 52 ila 54 Compute Unit içeren güçlü bir GPU kullanılacağı öne sürülüyor. Konsolun yaklaşık 40 TFLOPS seviyesine ulaşabileceği konuşuluyor.

Bellek tarafında ise GDDR7 teknolojisi öne çıkıyor. 30 GB RAM kapasitesinin ana hedef olduğu belirtilirken, maliyet durumuna göre Sony’nin farklı RAM seçenekleri üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

RAY TRACING PERFORMANSI DEV SEVİYEYE ÇIKIYOR

Sızdırılan performans raporlarına göre PlayStation 6, ışın izleme teknolojisinde şimdiye kadar konsollarda görülmemiş bir performans sunabilir. Özellikle path tracing destekli oyunlarda PS5’e göre kat kat daha yüksek FPS değerleri bekleniyor.

Yeni nesil yapay zekâ destekli görüntü ölçekleme teknolojilerinin de devreye girmesiyle birlikte 4K 120 FPS deneyiminin standart hale gelmesi hedefleniyor. Uzmanlara göre Sony’nin amacı, üst seviye oyuncu bilgisayarlarına yaklaşan bir konsol performansı sunmak.

PROJECT AMETHYST NEDİR?

Sony ile AMD ortaklığında geliştirilen “Project Amethyst” isimli yeni teknoloji girişimi, PS6’nın en önemli yeniliklerinden biri olarak görülüyor. Proje kapsamında yapay zekâ destekli grafik işleme sistemleri üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Bu sistem sayesinde GPU içerisindeki işlem birimleri ortak hareket ederek görüntü yükseltme, gürültü azaltma ve gelişmiş ışın izleme işlemlerini çok daha hızlı gerçekleştirebilecek. Ayrıca veri sıkıştırma teknolojilerinin geliştirilmesiyle bellek bant genişliğinin daha verimli kullanılacağı ifade ediliyor.

PS6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony cephesinden yapılan son açıklamalar, PlayStation 6’nın çıkış tarihi konusunda henüz net bir karar alınmadığını gösteriyor. Şirket yönetimi, bellek maliyetleri ve küresel tedarik sorunlarının süreci doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Sektör kaynaklarına göre ilk üretim süreci 2026 başında başladı. Bu nedenle en güçlü ihtimal, PS6’nın 2027 sonu veya 2028 başında piyasaya sürülmesi yönünde şekilleniyor. Ancak küresel RAM krizinin devam etmesi halinde çıkış tarihinin daha ileri bir döneme ertelenebileceği konuşuluyor.

RAM KRİZİ SON KARARI ETKİLİYOR

Yapay zekâ sektöründeki büyük talep nedeniyle GDDR7 ve HBM bellek fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor. Bu durum yeni nesil konsolların üretim maliyetlerini doğrudan yükseltiyor.

Sony’nin özellikle RAM kapasitesi konusunda farklı senaryolar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Şirketin, yüksek maliyet nedeniyle 32 GB yerine 30 GB RAM tercihine yöneldiği iddialar arasında yer alıyor. Uzmanlar, donanım fiyatlarındaki artışın PS6’nın satış fiyatını da ciddi şekilde etkileyebileceğini düşünüyor.

PS6’NIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sızan bilgilere göre Sony’nin farklı donanım seviyelerine sahip birkaç PlayStation 6 modeli hazırladığı konuşuluyor. Ana modelin fiyatının 699 dolar ile 999 dolar arasında değişebileceği tahmin ediliyor.

El konsolu versiyonu ve daha uygun fiyatlı “Lite” model seçeneklerinin de gündemde olduğu belirtiliyor. Özellikle taşınabilir PlayStation cihazı konusunda Sony’nin Steam Deck benzeri bağımsız bir sistem üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

GERİYE DÖNÜK UYUMLULUK OLACAK MI?

PlayStation 6’nın en çok merak edilen özelliklerinden biri de geriye dönük uyumluluk desteği. Sızan teknik belgelerde PS4 ve PS5 oyunlarının yeni nesil konsolda sorunsuz çalışacağı öne sürülüyor.

Sony’nin AMD tabanlı mimariyi sürdürmesi sayesinde eski nesil oyunların desteklenmesinin daha kolay hale geldiği ifade ediliyor. Böylece oyuncular mevcut oyun kütüphanelerini yeni konsola taşıyabilecek.

SONUÇ: SONY YENİ NESİLDE BÜYÜK SIÇRAMA HEDEFLİYOR

Resmi tanıtım henüz yapılmasa da ortaya çıkan bilgiler, PlayStation 6’nın performans açısından konsol dünyasında yeni bir dönemi başlatabileceğini gösteriyor. Yapay zekâ destekli grafik teknolojileri, güçlü donanım yapısı ve gelişmiş ray tracing sistemiyle PS6’nın büyük bir sıçrama sunması bekleniyor.

Çıkış tarihi ve fiyat konusunda belirsizlik sürse de mevcut tahminler, Sony’nin yeni nesil konsolunu 2027-2028 döneminde oyuncularla buluşturacağı yönünde birleşiyor.