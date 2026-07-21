POLİSLİK TABAN PUANLARI 2026 (PMYO BAŞVURU) PMYO TYT taban puanı kaç? Polislik bölümü başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi

Yks 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik mesleğini hedefleyen binlerce adayın gündeminde PMYO başvuruları yer alıyor. Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) kabul edilmek isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak resmi başvuru kılavuzunu beklerken, en çok "PMYO taban puanı kaç olacak?", "Polislik için TYT'de kaç net gerekir?" ve "Polislik başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt arıyor.

POLİSLİK TABAN PUANLARI 2026

Polis Meslek Yüksekokulu alımlarında değerlendirme, üniversite yerleştirmelerinde kullanılan başarı sıralaması veya yerleştirme puanı üzerinden değil, ÖSYM tarafından ilgili yıl için açıklanan TYT ham puanı esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

2026 yılı için Polis Akademisi tarafından henüz resmi başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, PMYO başvurularında en az 250 ham TYT puanı şartının uygulanmasının beklendiği belirtilmektedir.

Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için ise önceki yıllarda olduğu gibi 200 ham TYT puanı barajının uygulanmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Kesin taban puanları ve başvuru kriterleri, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımlayacağı resmi PMYO başvuru ilanıyla netlik kazanacaktır.

PMYO alımlarında adayların yalnızca taban puanı geçmesi yeterli değildir. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar daha sonra fiziki ve sözlü değerlendirme aşamalarına alınmaktadır.

PMYO DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Polis Meslek Yüksekokulu adaylarının başarı sıralaması merkezi yerleştirme sisteminden farklı şekilde oluşturulmaktadır.

Polislik başarı puanı şu değerlendirme esaslarına göre hesaplanmaktadır:

TYT puanının %25'i

Fiziki yeterlilik parkuru puanının %25'i

Sözlü mülakat puanının %50'si

Bu puanların toplamı doğrultusunda oluşturulan Polislik Başarı Sıralaması, adayların yerleştirme sürecinde esas alınmaktadır.

PMYO TYT TABAN PUANI KAÇ?

2026 yılı PMYO TYT taban puanı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar esas alındığında başvuru barajının 250 ham TYT puanı seviyesinde olması beklenmektedir. Ancak bu rakam kesinleşmiş bir değer olmayıp, yalnızca Polis Akademisi'nin yayımlayacağı resmi başvuru kılavuzu ile netlik kazanacaktır.

PMYO başvurularında adayların TYT puanını sağlaması, başvuru hakkı elde etmeleri açısından temel şartlardan biridir.

TYT puanını sağlayan adaylar;

Ön sağlık kontrolüne,

Fiziki yeterlilik parkuruna,

Sözlü mülakat aşamasına

katılmaya hak kazanmaktadır.

Polislik alımlarında nihai başarı yalnızca TYT puanına göre belirlenmemektedir. Başvuru sürecindeki tüm aşamaların başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

POLİSLİK BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI LİSTESİ

PMYO alımları, üniversitelerde uygulanan merkezi yerleştirme sistemiyle gerçekleştirilen ön lisans programlarından farklı bir yapıya sahiptir.

Bu nedenle PMYO için YÖK Atlas başarı sıralaması veya üniversite bölümlerinde olduğu gibi yerleştirme başarı sıralaması şartı uygulanmamaktadır.

Başvuru yapabilmek için Polis Akademisi tarafından ilan edilen TYT taban puanını almak yeterli olurken, adayların sıralaması daha sonra oluşturulan Polislik Başarı Sıralaması ile belirlenmektedir.

Kontenjan sayıları ise her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda açıklanmaktadır.

Verilen bilgilere göre PMYO bünyesine her yıl ortalama 2.000 ila 2.500 öğrenci kabul edilmektedir.

Kadın ve erkek aday kontenjanları da resmi başvuru ilanında ayrı ayrı duyurulmaktadır.

POLİSLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026 yılı PMYO başvuruları için resmi başvuru süreci henüz başlamadı.

Başvuru tarihleri, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak resmi ilanla duyurulacaktır.

Geçmiş yıllardaki başvuru takvimleri ve 2026 YKS süreci dikkate alındığında, ön başvuruların ağustos ayının ilk haftasında başlaması beklenmektedir.

Başvurular başladığında adaylar Polis Akademisi'nin belirlediği sistem üzerinden elektronik ortamda ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecine ilişkin;

Başlangıç ve bitiş tarihleri,

Kadın ve erkek kontenjanları,

TYT taban puanı,

Fiziki yeterlilik sınavı takvimi,

Sözlü mülakat tarihleri,

Evrak teslim süreci,

resmi başvuru kılavuzunda ayrıntılı şekilde yer alacaktır.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TYT taban puanını sağlayan adayların ayrıca aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak.

Erkek adaylarda en az 167 santimetre boy uzunluğuna sahip olmak.

Kadın adaylarda en az 162 santimetre boy uzunluğuna sahip olmak.

Beden Kitle İndeksinin (BKİ) 18 ile 27 arasında bulunması.

Silah taşımaya hukuki engelinin bulunmaması.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen bölgelerinde kalıcı yara veya dövme izinin bulunmaması.

2026 PMYO başvuru sürecine ilişkin tüm kesin bilgiler, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak resmi başvuru kılavuzunun ilan edilmesiyle birlikte kesinlik kazanacaktır.