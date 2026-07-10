Polisan Holding satıldı mı? Polisan Holding kimin, kime satıldı? Türkiye'nin köklü sanayi şirketlerinden Polisan Holding'de uzun süredir devam eden pay devir süreci resmen tamamlandı. 41 yıldır boya sektöründe faaliyet gösteren Polisan'ın kurucu ortakları Bitlis ailesine ait yüzde 77,7268 oranındaki hisseler, Hollanda merkezli CoreX Holding BV tarafından devralındı. İmza ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasının ardından pay devri resmiyet kazanırken, CoreX Holding'in iştiraki CoreX Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. de Polisan Holding'in çoğunluk pay sahibi konumuna geldi.

POLİSAN HOLDİNG SATILDI MI?

Evet. Polisan Holding A.Ş.'deki çoğunluk paylarının devrine ilişkin süreç tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding'in kurucu ortakları olan Bitlis ailesine ait yüzde 77,7268 oranındaki hisseler Hollanda merkezli CoreX Holding BV tarafından devralındı.

İş insanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu CoreX Holding BV, imza ve kapanış süreçlerinin tamamlanmasının ardından pay devrinin resmen sonuçlandığını duyurdu.

Pay devriyle birlikte CoreX Holding BV'nin iştiraki olan CoreX Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş., Polisan Holding'de çoğunluk pay sahibi haline geldi.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre bu işlemle birlikte CoreX Holding'in liman, kimya ve maden sektörlerinde yürüttüğü faaliyetlerin stratejik olarak güçlendirilmesi ve uzun vadeli büyüme hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

POLİSAN HOLDİNG KİMİNDİ?

Pay devri öncesinde Polisan Holding'in çoğunluk hisseleri, şirketin kurucu ortakları olan Bitlis ailesine aitti.

Gerçekleştirilen işlem kapsamında Bitlis ailesinin sahip olduğu yüzde 77,7268 oranındaki paylar CoreX Holding BV'ye devredildi.

Öte yandan süreç öncesinde bazı yeniden yapılandırma adımları da gerçekleştirildi. Buna göre:

Boya faaliyetleri kısmi bölünme yöntemiyle ayrıştırıldı ve satış işlemine dahil edilmedi.

Polisan Hellas'ın üçüncü taraflara yönelik satış işlemi tamamlandı.

Nisan 2026 itibarıyla operasyonel faaliyetlerde kullanılmayan gayrimenkuller Bitlis ailesine devredildi.

Rekabet Kurumu'nun 6 Nisan 2026 tarihinde verdiği onayın ardından gerekli işlemler tamamlanarak hisselerin Bitlis ailesinden CoreX Ports'a devri gerçekleştirildi.

POLİSAN HOLDİNG KİME SATILDI?

Polisan Holding'in çoğunluk hisseleri, Hollanda merkezli CoreX Holding BV'ye satıldı.

Tamamlanan pay devri kapsamında CoreX Holding'in iştiraki olan CoreX Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş., Polisan Holding'in yeni çoğunluk hissedarı oldu.

Pay devrine konu olan şirketler arasında Polisan Holding bünyesinde faaliyet gösteren;

Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Polisan Kimya Sanayii A.Ş.

Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

yer aldı.

Ayrıca yatırımcıların zorunlu pay alım teklifine ilişkin beklentileri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı kapsamında gerekli başvuruların öngörülen süre içerisinde yapılmasının planlandığı bildirildi.

Tamamlanan işlemle birlikte Polisan Holding'deki çoğunluk pay sahipliği resmen CoreX Holding BV'ye geçmiş oldu. Buna karşın boya faaliyetlerinin satış kapsamına dahil edilmediği ve söz konusu faaliyetlerin kısmi bölünme yoluyla ayrıştırıldığı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.