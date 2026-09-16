PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI 2026: PMYO sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PMYO sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

25. Dönem Polis Meslek Yüksekokulu ( Pmyo ) giriş sınavı kapsamında mülakat aşamasına katılan adayların sonuçlara ilişkin bekleyişi sürüyor. Adaylar, nihai değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçların hangi sistem üzerinden sorgulanacağını araştırıyor. Peki, Polis Meslek Yüksekokulu ( Pmyo ) sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar...

PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI 2026

16 Eylül 2026 itibarıyla 25. Dönem PMYO nihai değerlendirme sonuçları henüz ilan edilmedi. Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi'nde ise 2026 Yılı 25. Dönem PMYO Mülakat Sınavı işlemi aktif olarak görülüyor. Sistemde söz konusu işlem için 3 Eylül 2026 saat 14.05 ile 20 Eylül 2026 saat 17.00 tarihleri yer alıyor.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU (PMYO) SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Eylül 2026 itibarıyla 25. Dönem PMYO sözlü mülakat sonuçlarının açıklandığına ilişkin resmi bir sonuç duyurusu bulunmuyor.

2026 Yılı 25. Dönem PMYO giriş sürecinde müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamalarının ardından mülakat aşamasına geçildi. Mülakat sınavına katılan adayların nihai durumlarının Polis Akademisi tarafından yapılacak resmi açıklamayla belli olması bekleniyor.

Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi'nde 25. Dönem PMYO Mülakat Sınavı işleminin 20 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar aktif olduğu görülüyor.

Bu nedenle sonuçların açıklandığına ilişkin resmi duyuru bulunmadığı sürece adayların kesinleşmemiş tarih ve bilgilendirmeler yerine Polis Akademisi'nin resmi kanallarını takip etmesi gerekiyor.

(PMYO) SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dönem PMYO nihai değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih, 16 Eylül 2026 itibarıyla Polis Akademisi tarafından ilan edilmiş değil.

Aday İşlemleri Sistemi'nde 2026 Yılı 25. Dönem PMYO Mülakat Sınavı için 3 Eylül 2026 saat 14.05 ile 20 Eylül 2026 saat 17.00 tarihleri gösteriliyor.

Bu nedenle sonuçların belirli bir gün açıklanacağı yönünde resmi olarak duyurulmamış bir tarihi kesin sonuç tarihi olarak vermek mümkün değil.

Mülakat sınavı işlemlerinin tamamlanmasının ardından nihai değerlendirme sonuçlarının Polis Akademisi tarafından duyurulması bekleniyor. Sonuç tarihi açıklandığında resmi duyuruda yer alan bilgiler esas alınacak.

(PMYO) SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Dönem PMYO sonuçlarıyla ilgili adayların takip etmesi gereken resmi platform Polis Akademisi Başkanlığının duyuruları ve Aday İşlemleri Sistemi'dir.

Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi'nde adayların sınav süreçleriyle ilgili işlemleri yer alıyor. Sistemin güncel ekranında “2026 Yılı 25. Dönem PMYO Mülakat Sınavı” başlığı bulunuyor.

Sonuç duyurusu yayımlandığında adayların Polis Akademisi tarafından açıklanacak resmi sorgulama yöntemini kullanması gerekiyor. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav sürecine ilişkin işlemler takip edilebiliyor.

Dönem PMYO giriş sınavına ilişkin Polis Akademisi bünyesindeki duyurularda da sınav süreçleri ve adayların takip etmesi gereken bilgiler resmi olarak paylaşılmış durumda.

16 Eylül 2026 itibarıyla mevcut durumda ise 25. Dönem PMYO nihai sonuçları açıklanmış değil. Bu nedenle adayların resmi sonuç duyurusunu beklemesi gerekiyor.