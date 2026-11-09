Peter Safran kimdir? Avukatlıktan DC Studios'un başına geçen yapımcı neden ayrıldı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Peter Safran'ın DC Studios'taki görevi, Superman'in devam filmi Man of Tomorrow henüz post prodüksiyondayken sona erdi. Stüdyonun sahibi Skydance, 9 Kasım 2026'da Safran ile James Gunn'ın eş başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. DC'nin film, dizi ve animasyon işleri artık Marvel Studios'un kurucu kadrosundan gelen Jeremy Latcham'da.

Safran'ın adı geniş kitleye Gunn'ın yanında duyuldu. Yapımcılığı ise çok daha eskiye uzanıyor: Korku Seansı serisi ve Aquaman onun imzasını taşıyor.

PETER SAFRAN NEDEN AYRILDI?

Peter Safran, Skydance'in DC Studios'un yönetimini değiştirme kararıyla görevden ayrıldı. Safran ve Gunn ortak açıklamalarında, bu işe onları ilk çeken şeye dönmek istediklerini söyledi.

Skydance'e göre ikili bundan sonra tam zamanlı olarak yaratıcı işlerine dönecek; sıradaki iş Man of Tomorrow'un post prodüksiyonu. Skydance'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Ellison ile eş CEO Ynon Kreiz, ikiliye DC için gösterdikleri tutku, katkı ve bağlılık için teşekkür etti. Latcham, DC Studios'un başkanı ve yaratıcı işlerden sorumlu yöneticisi oldu; Skydance film grubunun eş başkanları Dana Goldberg ve Josh Greenstein'a bağlı çalışacak.

Gunn ve Safran döneminin en büyük filmi Superman oldu, dünya genelinde 618 milyon dolar topladı. Supergirl 126,4 milyon dolarda kalıp beklentinin altında kaldı. Clayface ise ilk üç hafta sonunda 109 milyon dolara ulaştı.

PETER SAFRAN KİMDİR?

Peter Safran, menajerlikten yapımcılığa geçen ve 2022'den bu yana DC Studios'u James Gunn ile birlikte yöneten bir Hollywood yapımcısı. Warner Bros. Discovery ikiliyi Ekim 2022'de DC Studios'un eş başkanı ve eş CEO'su olarak atadı, görevleri 1 Kasım 2022'de başladı.

2006'da kurduğu The Safran Company'nin başında da o var. Şirketin yapımcısı olduğu filmlerin dünya genelindeki toplam hasılatı 3 milyar doları aşıyor.

PETER SAFRAN NERELİ?

Peter Safran İngiltere'de büyüdü. Lisans eğitimini ABD'de Princeton Üniversitesi'nde aldı, ardından New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden hukuk doktorası (J.D.) derecesiyle mezun oldu.

PETER SAFRAN AVUKATLIKTAN YAPIMCILIĞA NASIL GEÇTİ?

Peter Safran, New York'ta kısa bir süre şirket avukatı olarak çalıştıktan sonra sinema için Los Angeles'a taşındı. İlk işi UTA ajansının posta odasındaydı. Sonra Gold-Miller'da menajer oldu, Brillstein-Grey'de ise 2003'te menajerlik biriminin başkanlığına yükseldi.

2006'da Brillstein-Grey'den ayrılıp kendi şirketini kurdu ve tamamen yapımcılığa geçti.

PETER SAFRAN HANGİ FİLMLERİN YAPIMCISI?

Peter Safran'ın en çok hasılat yapan işi Korku Seansı (The Conjuring) serisi; seri dünya genelinde 2 milyar doların üzerinde gişe yaptı. 2018 yapımı Aquaman tek başına yaklaşık 1,14 milyar dolar topladı.

Shazam! (2019), The Suicide Squad (2021) ve Superman (2025) da yapımcıları arasında. Neon'un 2025'te gösterime giren korku filmi The Monkey de Safran'ın filmlerinden.

PETER SAFRAN HANGİ DİZİLERİ YAPTI?

Peter Safran'ın yapımcılığını üstlendiği diziler arasında Peacemaker, The Penguin ve animasyon dizisi Creature Commandos var. Gunn ile DC Studios'ta hazırladıkları Lanterns da bu listede. Stüdyo, Christopher Reeve'in hayatını anlatan Super/Man belgeselini de bu dönemde satın aldı.