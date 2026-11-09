Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu

Bir oto galeride 2 milyon 400 bin TL değerindeki aracı almak için 2 milyon TL bütçesiyle pazarlık yapmak isteyen kadına satış temsilcisinin "Burası pazar yeri değil, paranız yetmiyorsa başka galerilere bakabilirsiniz" demesi tartışma yarattı.

Sıfır km otomobil almak için eşiyle birlikte bir oto galerisine giden kadın müşteri, beğendiği araç üzerinden satış temsilcisiyle pazarlık yapmak isteyince sert bir tepkiyle karşılaştı. Bütçeleri 2 milyon TL olan çift, galeride beğendikleri 2 milyon 400 bin TL tutarındaki otomobil için indirim talep edince taraflar arasında tartışma çıktı.

"BURASI PAZAR YERİ DEĞİL"

Yaşadığı olayı aktaran kadın müşteri, satış temsilcisine beğendiği araç için "Aracınızı gerçekten beğendim ama benim bütçem 2 milyon. Sonuçta pazarlık sünnettir, bir orta yol bulalım" teklifinde bulunduğunu belirtti. Teklif üzerine satış temsilcisinden beklemediği bir yanıt aldığını ifade eden kadın, görevlinin "Hanımefendi, burası pazar yeri değil. Fiyatımız belli, paranız yetmiyorsa başka galerilere bakabilirsiniz" cevabını verdiğini söyledi.

"ARABA FİYATLARINDAN ANLAMIYORSA VAKTİMİZİ ALMASIN"

Tepki üzerine durumu yumuşatmaya çalıştığını belirten kadın müşteri, "Ben sizden bedava araba istemiyorum, sadece pazarlık yapıyorum" dediğini, ancak satıcının bu kez araya giren eşine dönerek "Beyefendi, siz eşinize söyleyin, araba fiyatlarından anlamıyorsa boşuna vaktimizi almasın" ifadelerini kullandığını aktardı.

"BU TAVRINIZLA MÜŞTERİ KAYBEDERSİNİZ"

Gördüğü muamele karşısında tepki gösterdiğini vurgulayan kadın müşteri, galeride satış temsilcisine şu sözlerle çıkıştığını ifade etti: "Benim paramla araba almaya geldik, sizinle tartışmaya değil. Müşteriye nasıl davranılacağını bilmiyorsanız bu galeride araba satmayın! Bugün bu arabayı almam ama yarın başka yerden alırım. Siz de bu tavrınızla müşteri kaybedersiniz."

Kaynak: Haberler.com