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Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu

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Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
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16 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sıfır otomobil almak için gittiği galeride 2 milyon 400 bin TL'lik araç için indirim talep eden kadın müşteri, satış temsilcisinin "Burası pazar yeri değil, paranız yetmiyorsa başka yere bakın" sözleriyle sert bir muameleye maruz kaldı.

  • Eşiyle sıfır km otomobil almak için oto galeriye giden kadın müşteri, 2 milyon 400 bin TL değerindeki araç için 2 milyon TL bütçesiyle indirim talep etti.
  • Satış temsilcisi, indirim isteyen müşteriye "Burası pazar yeri değil, paranız yetmiyorsa başka galerilere bakabilirsiniz" yanıtını verdi.
  • Satış temsilcisi araya giren eşe dönerek müşterinin "araba fiyatlarından anlamıyorsa boşuna vakitlerini almasın" dedi.

Bir oto galeride 2 milyon 400 bin TL değerindeki aracı almak için 2 milyon TL bütçesiyle pazarlık yapmak isteyen kadına satış temsilcisinin "Burası pazar yeri değil, paranız yetmiyorsa başka galerilere bakabilirsiniz" demesi tartışma yarattı.

Sıfır km otomobil almak için eşiyle birlikte bir oto galerisine giden kadın müşteri, beğendiği araç üzerinden satış temsilcisiyle pazarlık yapmak isteyince sert bir tepkiyle karşılaştı. Bütçeleri 2 milyon TL olan çift, galeride beğendikleri 2 milyon 400 bin TL tutarındaki otomobil için indirim talep edince taraflar arasında tartışma çıktı.

"BURASI PAZAR YERİ DEĞİL"

Yaşadığı olayı aktaran kadın müşteri, satış temsilcisine beğendiği araç için "Aracınızı gerçekten beğendim ama benim bütçem 2 milyon. Sonuçta pazarlık sünnettir, bir orta yol bulalım" teklifinde bulunduğunu belirtti. Teklif üzerine satış temsilcisinden beklemediği bir yanıt aldığını ifade eden kadın, görevlinin "Hanımefendi, burası pazar yeri değil. Fiyatımız belli, paranız yetmiyorsa başka galerilere bakabilirsiniz" cevabını verdiğini söyledi.

"ARABA FİYATLARINDAN ANLAMIYORSA VAKTİMİZİ ALMASIN"

Tepki üzerine durumu yumuşatmaya çalıştığını belirten kadın müşteri, "Ben sizden bedava araba istemiyorum, sadece pazarlık yapıyorum" dediğini, ancak satıcının bu kez araya giren eşine dönerek "Beyefendi, siz eşinize söyleyin, araba fiyatlarından anlamıyorsa boşuna vaktimizi almasın" ifadelerini kullandığını aktardı.

"BU TAVRINIZLA MÜŞTERİ KAYBEDERSİNİZ"

Gördüğü muamele karşısında tepki gösterdiğini vurgulayan kadın müşteri, galeride satış temsilcisine şu sözlerle çıkıştığını ifade etti: "Benim paramla araba almaya geldik, sizinle tartışmaya değil. Müşteriye nasıl davranılacağını bilmiyorsanız bu galeride araba satmayın! Bugün bu arabayı almam ama yarın başka yerden alırım. Siz de bu tavrınızla müşteri kaybedersiniz."

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Ahmet Yazıcı:Allah bilir ne kadar darlamis ki bu cevabı almis
Tüm yorumlar (16)
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıNizamettin Altunyay:

Hak etmis iyide yapmis

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Terbiyesizlik etmiş. Herkes bir malı üç kuruş ucuza almak ister ve pazarlık yapar satıcının vereceği cevap bu olmamalı. Götür bakayım arabanı galeriye ucuza almak için nasıl pazarlık yapacak seninle. Ayrıca orası da bir pazar., oto pazarı nasıl pazar yeri değilmiş. Prim vermeyin böylelerine

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

neyi hak etmiş? o kadar kabalığa alışmışsınız ki artık normalleştiriyosunuz. pazarlık yapan bir kadına hem de eşinin yanında bu sözü eden sıvama hödüktür. kabalığın mazareti olmaz.

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Haber YorumlarıS. Ural:

arkadaş pazardan gömlek almıyosun. Yurt dışında üretilen araba alıyosun dünya şirketi seninle pazarlık mı yapacak? kafaya bak bizdekilerin

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Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:★ Okurların en beğendiği

Allah bilir ne kadar darlamis ki bu cevabı almis

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Haber YorumlarıMGk:

Geçen bir kebapçının önünde seküler tayfa sıraya girmişti. Bizim inşaatın işçileri üste para verip o sıraya girmez paranız ile rezil oluyorsunuz haberiniz ola

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ALIŞMIŞLAR HERŞEYDE PAZARLIK DÖVŞZ BÜROSUNA GİDER BEN 1000 DOLAR ALACAĞIM KURDA İNDİRİM YAPARMISINIZ ZATEN DÖVŞZ BÜROSU 1000 DOLARDA 500-900 TL KAZANIYOR ONUDA ÇOK GÖRÜRLER AMA GÜZELLİK SALONUNA GİDİP 20 BİN TL Yİ ÇOK GÖRMEZLER ORDA GÜZELLEŞİYOR

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Haber YorumlarıTarzoptik Optik:

Niye Anadolu yakası ? Çünkü gelişmemiş geri kalmış cahil toplum .. nerde cahil bar Anadolu yakası Çengelköy Üsküdar Beykoz vs vs bir sürü yer .. CAHİL NE ALAKASI VAR ŞİMDİ SAÇMA SAPAN BİRİSİSİN YEMİN EDERİM

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